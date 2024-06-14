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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Об аномальной жаре предупредили новосибирцев на выходных, 15–16 июня

Об аномальной жаре предупредили новосибирцев на выходных, 15–16 июня

14 июня 2024, 11:53
Фото: 1MI
С 15 по 17 июня Новосибирск ждет период аномально жаркой погоды. Показатели термометров будут достигать отметок выше +30 градусов, предупреждает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Ночью в субботу, 15 июня, в Новосибирске будет +15…+17 градусов, днем воздух прогреется до +28…+30 градусов. Юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду не будет способствовать ощущению прохлады.

Ночью в воскресенье, 16 июня, синоптики обещают +17…+19 градусов, днем будет еще жарче, чем накануне — +30…+32 градусов. Ветер южный, 2-7 метров в секунду.

На пару градусов похолодает в понедельник, 17 июня. Ночью обещают +18…+20, днем — +26…+28 градусов. Ветер юго-западный, ночью 2-7 днем 5-10 метров в секунду.

Также новосибирцам напомнили, что сохраняется риск подтопления территорий дач и садоводств.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Погода#Жара#Погода в выходные#Аномальная жара в Новосибирске
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