Об аномальной жаре предупредили новосибирцев на выходных, 15–16 июня

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Ночью в субботу, 15 июня, в Новосибирске будет +15…+17 градусов, днем воздух прогреется до +28…+30 градусов. Юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду не будет способствовать ощущению прохлады.
Ночью в воскресенье, 16 июня, синоптики обещают +17…+19 градусов, днем будет еще жарче, чем накануне — +30…+32 градусов. Ветер южный, 2-7 метров в секунду.
На пару градусов похолодает в понедельник, 17 июня. Ночью обещают +18…+20, днем — +26…+28 градусов. Ветер юго-западный, ночью 2-7 днем 5-10 метров в секунду.
Также новосибирцам напомнили, что сохраняется риск подтопления территорий дач и садоводств.