Онанист с голым «питоном» в руке и на самокате преследует жертв в парках Новосибирска

Очевидицы сами обратились к приличному с виду мужчине с просьбой подсказать дорогу. Извращенец сначала вел себя прилично, ответил на все вопросы и скрылся в лесу. Но на мосту он догнал своих собеседниц и принялся их фотографировать. На высказанную претензию отшутился и снова уехал.