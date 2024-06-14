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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Онанист с голым «питоном» в руке преследует жертв в парках Новосибирска

Онанист с голым «питоном» в руке и на самокате преследует жертв в парках Новосибирска

14 июня 2024, 05:09

Онанист с голым «питоном» в руке преследует жертв в парках Новосибирска

Жительниц Новосибирска шокировал раскрепощенный мужчина, который сначала их сфотографировал, а затем решил заняться самоудовлетворением, пишут соцсети.

Двух жительниц Новосибирска шокировал онанист на самокате, встретившийся им во время прогулки по Академгородку. Неприятное происшествие случилось с ними около 16 часов четверга, 13 июня, возле нового моста у Ботанического сада. О случившемся женщины рассказали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

Очевидицы сами обратились к приличному с виду мужчине с просьбой подсказать дорогу. Извращенец сначала вел себя прилично, ответил на все вопросы и скрылся в лесу. Но на мосту он догнал своих собеседниц и принялся их фотографировать. На высказанную претензию отшутился и снова уехал.

После этого сибирячки зашли в лес, чтобы устроить там импровизированную фотосессию. Там они снова встретили этого человека, который, спрятавшись за деревья, активно занимался самоудовлетворением.

Женщинам удалось запомнить его приметы: рост 180-185 сантиметров, славянской внешности, волосы светлые, короткая стрижка. Был одет в серую майку и темные брюки.

Ошеломленные женщины в социальных сетях предупредили жителей и посетителей новосибирского научного центра о появившемся извращенце на электросамокате.

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