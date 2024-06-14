Онанист с голым «питоном» в руке и на самокате преследует жертв в парках Новосибирска

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Двух жительниц Новосибирска шокировал онанист на самокате, встретившийся им во время прогулки по Академгородку. Неприятное происшествие случилось с ними около 16 часов четверга, 13 июня, возле нового моста у Ботанического сада. О случившемся женщины рассказали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
Очевидицы сами обратились к приличному с виду мужчине с просьбой подсказать дорогу. Извращенец сначала вел себя прилично, ответил на все вопросы и скрылся в лесу. Но на мосту он догнал своих собеседниц и принялся их фотографировать. На высказанную претензию отшутился и снова уехал.
После этого сибирячки зашли в лес, чтобы устроить там импровизированную фотосессию. Там они снова встретили этого человека, который, спрятавшись за деревья, активно занимался самоудовлетворением.
Женщинам удалось запомнить его приметы: рост 180-185 сантиметров, славянской внешности, волосы светлые, короткая стрижка. Был одет в серую майку и темные брюки.
Ошеломленные женщины в социальных сетях предупредили жителей и посетителей новосибирского научного центра о появившемся извращенце на электросамокате.