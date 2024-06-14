Пассажирка Nissan Sunny погибла в аварии в Новосибирской области

На данный момент известно, что за рулем иномарки был родившийся в 2000 году мужчина, у которого нет водительских прав. Ехавший со стороны станции Евсино японский автомобиль на перекрестке врезался в двигавшийся в сторону областного центра КАМАЗ. Молодая женщина 2003 года рождения, сидевшая на пассажирском месте Nissan Sunny, погибла на месте.