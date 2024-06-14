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Пассажирка Nissan Sunny погибла в аварии в Новосибирской области

Пассажирка Nissan Sunny погибла в аварии в Новосибирской области

14 июня 2024, 08:44
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
В Новосибирской области не имеющий прав водитель Nissan Sunny врезался в КАМАЗ, пассажирка иномарки погибла, следует из сообщения областной Госавтоинспекции.

В Искитимском районе Новосибирской области в пятницу, 14 июня, в результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка Nissan Sunnу. Авария случилась в 9.45, сообщили в областном управлении Госавтоинспекции.

На данный момент известно, что за рулем иномарки был родившийся в 2000 году мужчина, у которого нет водительских прав. Ехавший со стороны станции Евсино японский автомобиль на перекрестке врезался в двигавшийся в сторону областного центра КАМАЗ. Молодая женщина 2003 года рождения, сидевшая на пассажирском месте Nissan Sunny, погибла на месте.

В дорожной полиции уточнили, что на перекрестке светофоров не было.

Шофер иномарки с травмами доставлен в ближайшую больницу. Управлявший КАМАЗом мужчина 1984 года рождения не пострадал.

Сейчас представители Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции выясняют обстоятельства и подробности произошедшей трагедии.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Авария#Камаз#Искитимский район#Госавтоинспекция#Nissan Sunny
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