Пассажирка Nissan Sunny погибла в аварии в Новосибирской области

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В Искитимском районе Новосибирской области в пятницу, 14 июня, в результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка Nissan Sunnу. Авария случилась в 9.45, сообщили в областном управлении Госавтоинспекции.
На данный момент известно, что за рулем иномарки был родившийся в 2000 году мужчина, у которого нет водительских прав. Ехавший со стороны станции Евсино японский автомобиль на перекрестке врезался в двигавшийся в сторону областного центра КАМАЗ. Молодая женщина 2003 года рождения, сидевшая на пассажирском месте Nissan Sunny, погибла на месте.
В дорожной полиции уточнили, что на перекрестке светофоров не было.
Шофер иномарки с травмами доставлен в ближайшую больницу. Управлявший КАМАЗом мужчина 1984 года рождения не пострадал.
Сейчас представители Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции выясняют обстоятельства и подробности произошедшей трагедии.