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Певица МакSим после долгой болезни споет в Новосибирске

Певица МакSим после долгой болезни споет в Новосибирске

14 июня 2024, 08:21
Фото: 1MI
Певица МакSим после выздоровления выступит в Новосибирске на «Черника Music Fest» и станет хэдлайнером второго дня фестиваля.

В Новосибирске во второй день «Черника Music Fest» выступит певица МакSим, перенесшая недавно тяжелую болезнь. МакSим предстанет перед публикой в самом финале события в воскресенье, 16 июня.

Напомним, Черника Music Fest еще не начавшись успел стать причиной для скандала и ожесточенных дискуссий в соцсетях. Общественники назвали мероприятия «культурной диверсией» и потребовали от властей и силовиков обратить самое пристальное внимание на фестиваль.

Но 5 июня глава министерства культуры Новосибирской области Юлия Шуклина сделала заявление, что планируемый фестиваль «не противоречит российским духовным нравственным ценностям».

Помимо МакSим на фестивале должны выступить уроженцы Новосибирска Дава и Элджей (именно его текстов и поведения в основном и касались претензии общественников), MIA BOYKA, Султан Лагучев, Mary Gu, Джарахов и многие другие.

Судя по комментариям в соцсетях, участвующие в фестивале местные исполнители особого интереса у собирающихся посетить концерты новосибирцев не вызвали.

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#Юрий Фомиченко#Культура#Скандал#Элджей#Дава#Черника Music Fest#МакSим#MIA BOYKA
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