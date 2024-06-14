Певица МакSим после долгой болезни споет в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
В Новосибирске во второй день «Черника Music Fest» выступит певица МакSим, перенесшая недавно тяжелую болезнь. МакSим предстанет перед публикой в самом финале события в воскресенье, 16 июня.
Напомним, Черника Music Fest еще не начавшись успел стать причиной для скандала и ожесточенных дискуссий в соцсетях. Общественники назвали мероприятия «культурной диверсией» и потребовали от властей и силовиков обратить самое пристальное внимание на фестиваль.
Но 5 июня глава министерства культуры Новосибирской области Юлия Шуклина сделала заявление, что планируемый фестиваль «не противоречит российским духовным нравственным ценностям».
Помимо МакSим на фестивале должны выступить уроженцы Новосибирска Дава и Элджей (именно его текстов и поведения в основном и касались претензии общественников), MIA BOYKA, Султан Лагучев, Mary Gu, Джарахов и многие другие.
Судя по комментариям в соцсетях, участвующие в фестивале местные исполнители особого интереса у собирающихся посетить концерты новосибирцев не вызвали.