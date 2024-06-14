Подозреваемый в получении взятки замглавы ТУАД в Новосибирске оставлен за решеткой

Напомним, о задержании одного из руководителей дорожного управления стало известно днем 14 июня. Его подозревают в крупных взятках общим размером более 100 миллионов рублей, полученных от владельцев двух коммерческих фирм. Кроме того, ему могли передать в собственность дорогой автомобиль.