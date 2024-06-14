Подозреваемый в получении взятки замглавы ТУАД в Новосибирске оставлен за решеткой

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Заместителю начальника ТУАД Константину Громенко сегодня, 14 июня, продлили срок задержания на трое суток. Ходатайство следствия рассматривалось в суде Центрального района.
Напомним, о задержании одного из руководителей дорожного управления стало известно днем 14 июня. Его подозревают в крупных взятках общим размером более 100 миллионов рублей, полученных от владельцев двух коммерческих фирм. Кроме того, ему могли передать в собственность дорогой автомобиль.
Известно, что дело дорожника касается хищения денег, выделенных региону на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Громенко занимает свой пост с 2015 года, а до этого данную организацию он возглавлял, но был понижен в должности. Ранее дело о мздоимцах из ТУАД прогремело на всю Россию.