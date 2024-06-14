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Замглавы ТУАД в Новосибирске Громенко продлили срок задержания

Подозреваемый в получении взятки замглавы ТУАД в Новосибирске оставлен за решеткой

14 июня 2024, 07:44
Фото: 1MI

Замглавы ТУАД в Новосибирске Громенко продлили срок задержания

Заместителю Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Константину Громенко, подозреваемому во взятке, продлили срок задержания.

Заместителю начальника ТУАД Константину Громенко сегодня, 14 июня, продлили срок задержания на трое суток. Ходатайство следствия рассматривалось в суде Центрального района.

Напомним, о задержании одного из руководителей дорожного управления стало известно днем 14 июня. Его подозревают в крупных взятках общим размером более 100 миллионов рублей, полученных от владельцев двух коммерческих фирм. Кроме того, ему могли передать в собственность дорогой автомобиль.

Известно, что дело дорожника касается хищения денег, выделенных региону на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Громенко занимает свой пост с 2015 года, а до этого данную организацию он возглавлял, но был понижен в должности. Ранее дело о мздоимцах из ТУАД прогремело на всю Россию.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Задержание#Взятка#ТУАД#Константин Громенко
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