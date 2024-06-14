Прокуратура поддержала иски новосибирцев к СГК из-за аварий на теплосетях

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
В пятницу, 14 июня, Центральный суд Новосибирска продолжил рассматривать коллективный иск горожан к энергетикам. Люди требуют признать их пострадавшими в результате двух крупных аварий на теплосетях в начале 2024 года и выплатить денежные компенсации в размере 10 тысяч на человека.
Ответчиком в процессе выступает ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК), входящая в состав «Сибирской генерирующей компании».
«Все наши ходатайства приняты, ходатайства НТСК оставили без рассмотрения. Прокурор выступил в нашу поддержку. Управляющие компании также будут привлечены в качестве третьих лиц», — сообщил заявитель коллективного иска, депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин*.
Представители НТСК возражали против приобщения к делу материалов специальной комиссии при губернаторе Новосибирской области, расследовавшей причины аварий. Суд отклонил требование энергокомпании.
Кроме того, юристы НТСК заявили, что не существует документальных подтверждений, что истцы мерзли в своих квартирах, когда отопление из-за аварии было отключено. Однако в ходе процесса это будет доказано, энергетики готовы платить компенсации.
Основное заседание, на котором иск будет рассматриваться по существу, намечено на 22 августа.
Две крупные коммунальные аварии произошли в Новосибирске в январе 2024 года. В сильный мороз без отопления несколько дней оставались жители сотен домов в Ленинском и Кировском районах Новосибирска. В качестве причины коммунального коллапса энергетики называли изношенное трубопроводное хозяйство, а ответственность за холодные батареи перекладывали на управляющие компании, которые вовремя не смогли запустить общедомовые контуры отопления.
*) — внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов