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В январе улицы города залило кипятком из-за лопнувшего магистрального трубопровода

Прокуратура поддержала иски новосибирцев к СГК из-за аварий на теплосетях

14 июня 2024, 06:49
Фото: atas.info
В январе улицы города залило кипятком из-за лопнувшего магистрального трубопровода
Суд удовлетворил все ходатайства истцов, часть требований энергетиков оставлены без внимания, сообщают участники процесса.

В пятницу, 14 июня, Центральный суд Новосибирска продолжил рассматривать коллективный иск горожан к энергетикам. Люди требуют признать их пострадавшими в результате двух крупных аварий на теплосетях в начале 2024 года и выплатить денежные компенсации в размере 10 тысяч на человека.

Ответчиком в процессе выступает ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК), входящая в состав «Сибирской генерирующей компании».

«Все наши ходатайства приняты, ходатайства НТСК оставили без рассмотрения. Прокурор выступил в нашу поддержку. Управляющие компании также будут привлечены в качестве третьих лиц», — сообщил заявитель коллективного иска, депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин*.

Представители НТСК возражали против приобщения к делу материалов специальной комиссии при губернаторе Новосибирской области, расследовавшей причины аварий. Суд отклонил требование энергокомпании.

Так выглядели улицы города после аварии на крупной теплотрассе
Видео: atas.info

Кроме того, юристы НТСК заявили, что не существует документальных подтверждений, что истцы мерзли в своих квартирах, когда отопление из-за аварии было отключено. Однако в ходе процесса это будет доказано, энергетики готовы платить компенсации.

Основное заседание, на котором иск будет рассматриваться по существу, намечено на 22 августа.

Две крупные коммунальные аварии произошли в Новосибирске в январе 2024 года. В сильный мороз без отопления несколько дней оставались жители сотен домов в Ленинском и Кировском районах Новосибирска. В качестве причины коммунального коллапса энергетики называли изношенное трубопроводное хозяйство, а ответственность за холодные батареи перекладывали на управляющие компании, которые вовремя не смогли запустить общедомовые контуры отопления.

*) — внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

Названы возможные причины коммунальной аварии в Новосибирске
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