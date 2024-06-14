Прокуратура поддержала иски новосибирцев к СГК из-за аварий на теплосетях

Две крупные коммунальные аварии произошли в Новосибирске в январе 2024 года. В сильный мороз без отопления несколько дней оставались жители сотен домов в Ленинском и Кировском районах Новосибирска. В качестве причины коммунального коллапса энергетики называли изношенное трубопроводное хозяйство, а ответственность за холодные батареи перекладывали на управляющие компании, которые вовремя не смогли запустить общедомовые контуры отопления.