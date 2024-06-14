С 15 июня в очередной раз изменит время работы Новосибирский зоопарк

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
С 15 июня Новосибирский зоопарк будет открыт ежедневно с 8 до 23 часов. При этом кассы будут переставать работать в 21 час, после этого зоопарк работает только на выход. Напомним, в начале июня учреждение начало работать на час раньше.
В эти выходные, 15 и 16 июня, в зоопарке проведут публичные кормления животных. Посетители смогут понаблюдать, как поглощают пищу пекари, лемуры, еноты, олени и другие обитатели зоопарка.
Ранее стало известно, что одним из самых посещаемых мест в зоопарке является вольер орангутана Бату. Он получил известность как несостоявшийся талисман Новосибирска в качестве новогодней столицы.