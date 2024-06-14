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Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

С 15 июня в очередной раз изменит время работы Новосибирский зоопарк

С 15 июня в очередной раз изменит время работы Новосибирский зоопарк

14 июня 2024, 12:13
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Уже завтра посетители Новосибирского зоопарка смогут находиться на территории на час дольше, рассказали в пресс-службе зоосада.

С 15 июня Новосибирский зоопарк будет открыт ежедневно с 8 до 23 часов. При этом кассы будут переставать работать в 21 час, после этого зоопарк работает только на выход. Напомним, в начале июня учреждение начало работать на час раньше.

В эти выходные, 15 и 16 июня, в зоопарке проведут публичные кормления животных. Посетители смогут понаблюдать, как поглощают пищу пекари, лемуры, еноты, олени и другие обитатели зоопарка.

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Ранее стало известно, что одним из самых посещаемых мест в зоопарке является вольер орангутана Бату. Он получил известность как несостоявшийся талисман Новосибирска в качестве новогодней столицы.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Зоопарк#Новосибирский зоопарк
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