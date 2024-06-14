Седьмой этап испытаний: где отключат горячую воду с 17 июня в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Планируют, что отключения горячей воды может быть отключено до 29 июня. ТЭЦ-5 обеспечивает теплоснабжение в зданиях Заельцовского, Железнодорожного, Центрального и Дзержинского районов. Вода в кране станет прохладнее уже ночью в субботу, 15 июня.
Испытания будут идти круглосуточно. Жителей предупредили о возможных коммунальных авариях во время работ.
Зона отключения горячей воды с 17 по 29 июня выделена на карте синим цветом.
Выходные 15–16 июня обещают быть горячими в Новосибирске. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +32 градусов.