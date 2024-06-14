Седьмой этап испытаний: где отключат горячую воду с 17 июня в Новосибирске

Планируют, что отключения горячей воды может быть отключено до 29 июня. ТЭЦ-5 обеспечивает теплоснабжение в зданиях Заельцовского, Железнодорожного, Центрального и Дзержинского районов. Вода в кране станет прохладнее уже ночью в субботу, 15 июня.