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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Седьмой этап испытаний: где отключат горячую воду с 17 июня в Новосибирске

Седьмой этап испытаний: где отключат горячую воду с 17 июня в Новосибирске

14 июня 2024, 13:07
Фото: 1MI
С понедельника, 17 июня, в Новосибирске стартует седьмой этап гидравлических испытаний, напомнили в мэрии. Работы будут идти на тепловых сетях, запитанных от ТЭЦ-5.

Планируют, что отключения горячей воды может быть отключено до 29 июня. ТЭЦ-5 обеспечивает теплоснабжение в зданиях Заельцовского, Железнодорожного, Центрального и Дзержинского районов. Вода в кране станет прохладнее уже ночью в субботу, 15 июня.

Испытания будут идти круглосуточно. Жителей предупредили о возможных коммунальных авариях во время работ.

Зона отключения горячей воды с 17 по 29 июня выделена на карте синим цветом.

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Выходные 15–16 июня обещают быть горячими в Новосибирске. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +32 градусов.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Испытания#ТЭЦ#СГК
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