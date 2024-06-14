Сразу три мотоциклиста за один вечер разбились в Новосибирской области

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Сразу три дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов случились за вечер четверга, 13 июня, в Новосибирской области. В селе Береговое Новосибирской области водитель мотоцикла погиб, сообщает областная Госавтоинспекция.
Родившийся в 1983 году мужчина ехал по селу, и около 19 часов напротив дома № 1 на Центральной улице съехал в кювет. В результате падения мужчина, не имеющий прав, погиб на месте.
До этого мотоциклист на дороге, ведущей из аэропорта Толмачево в сторону Новосибирска врезался во внедорожник представительского класса Audi Q7. Очевидцы аварии сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», что на месте происшествия работали спасатели.
А около 17 часов мотоциклист с пассажиркой врезался в контейнеровоз на Ипподромской. Рискованный вираж запечатлел видеорегистратор ехавшей сзади машины. На помощь лихачу и его подруге пришли неравнодушные водители.
Два последних ДТП в Госавтоинспекции пока не прокомментировали.