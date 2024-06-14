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Сразу три мотоциклиста за один вечер разбились в Новосибирской области

Сразу три мотоциклиста за один вечер разбились в Новосибирской области

14 июня 2024, 03:43
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
В Новосибирской области один мотоциклист погиб и двое получили травмы после череды вечерних аварий, сообщили в соцсетях и Госавтоинспекции.

Сразу три дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов случились за вечер четверга, 13 июня, в Новосибирской области. В селе Береговое Новосибирской области водитель мотоцикла погиб, сообщает областная Госавтоинспекция.

Родившийся в 1983 году мужчина ехал по селу, и около 19 часов напротив дома № 1 на Центральной улице съехал в кювет. В результате падения мужчина, не имеющий прав, погиб на месте.

До этого мотоциклист на дороге, ведущей из аэропорта Толмачево в сторону Новосибирска врезался во внедорожник представительского класса Audi Q7. Очевидцы аварии сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», что на месте происшествия работали спасатели.

А около 17 часов мотоциклист с пассажиркой врезался в контейнеровоз на Ипподромской. Рискованный вираж запечатлел видеорегистратор ехавшей сзади машины. На помощь лихачу и его подруге пришли неравнодушные водители.

Два последних ДТП в Госавтоинспекции пока не прокомментировали.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирская область#Мотоциклисты#Аварии#Госавтоинспекция
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