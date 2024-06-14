В Минтрансе региона объяснили отказ от продления срока сдачи моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Федеральная антимонопольная служба отказалась изменить документы концессии на возведение в Новосибирске четвертого моста через Обь из-за действий самого концессионера, коим является группа компаний «ВИС». Об этом рассказал глава регионального министерства транспорта Анатолий Костылевский.
Напомним, в ГК «ВИС» отказ ФАС назвали «тупиковой ситуацией» и намекнули, что строительство важного для города объекта может не возобновиться до осени.
По мнению Костылевского, в ГК «ВИС» с профессиональной точки зрения должны были предусмотреть существующие риски. В числе таких рисков чиновник назвал привлечение субподрядчиков и изменения в документации проекта.
Костылевский отметил, что концессионер сам не соблюдал оговоренные сроки, а поправки в проект вносил без обсуждения с концедентом. У властей нет причин откладывать сроки сдачи мостового перехода, так как его можно достроить и в условиях «просрочки».
В то же время Анатолий Костылевский заявил, что ГК «ВИС», безусловно вправе обращаться в ФАС или в суд, сообщает ТАСС.