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В Минтрансе региона объяснили отказ от продления срока сдачи моста в Новосибирске

В Минтрансе региона объяснили отказ от продления срока сдачи моста в Новосибирске

14 июня 2024, 06:49
Фото: 1MI
В отказе от продления срока сдачи четвертого моста через Обь виновен сам концессионер — группа компаний «ВИС», заявил министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Федеральная антимонопольная служба отказалась изменить документы концессии на возведение в Новосибирске четвертого моста через Обь из-за действий самого концессионера, коим является группа компаний «ВИС». Об этом рассказал глава регионального министерства транспорта Анатолий Костылевский.

Напомним, в ГК «ВИС» отказ ФАС назвали «тупиковой ситуацией» и намекнули, что строительство важного для города объекта может не возобновиться до осени.

По мнению Костылевского, в ГК «ВИС» с профессиональной точки зрения должны были предусмотреть существующие риски. В числе таких рисков чиновник назвал привлечение субподрядчиков и изменения в документации проекта.

Костылевский отметил, что концессионер сам не соблюдал оговоренные сроки, а поправки в проект вносил без обсуждения с концедентом. У властей нет причин откладывать сроки сдачи мостового перехода, так как его можно достроить и в условиях «просрочки».

В то же время Анатолий Костылевский заявил, что ГК «ВИС», безусловно вправе обращаться в ФАС или в суд, сообщает ТАСС.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Мост#Минтранс#Группа компаний ВИС
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