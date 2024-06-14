В «Спецсвязи» рассказали о тенденциях грузовых автоперевозок в Сибири

«Мы тщательно работаем с кадрами, отбираем кандидатов с учетом нужных нам знаний и навыков, физической подготовки, отсутствия судимости, так как часто перевозим отправления высокой важности и особой ценности. Нам важно в интересах наших клиентов безопасно, надежно, качественно и в срок доставлять отправления из точки А в точку В. Поэтому к нам идут и работают профессиональные кадры с высоким уровнем ответственности», — заявил глава ведомства.