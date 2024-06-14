В «Спецсвязи» рассказали о тенденциях грузовых автоперевозок в Сибири

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Согласно его комментарию, в течение шести месяцев в Новосибирской области и в целом по Сибирскому региону значительно увеличилось число запросов на грузовые автоперевозки. Как сообщает www.nsk.kp.ru, в прошлом году «Спецсвязь» занималась доставкой экспонатов внутри Сибирского региона и транспортировала объекты культурного наследия на расстояние 4000 км — по маршруту из Северной столицы в Новосибирск.
Значительные успехи в работе ведомства наблюдались и в 2023 году: филиал «Спецсвязи» в Сибирском регионе смог вдвое увеличить чистую прибыль и на 30% нарастил выручку.
При этом компания, как и ранее, реализует приоритетную уставную задачу по доставке секретных отправлений. Наблюдается рост показателей по большинству значимых направлений работы: опасные и коммерческие грузы, перевозка денежной наличности и драгоценных металлов, экспресс-отправлений. Зайцев обращает внимание, что компания успела поучаствовать и в перевозке документов Центральной избирательной комиссии в рамках выборов президента. Подготовка в этом направлении велась еще с конца прошлого года.
Он отмечает, что за первое полугодие 2024 года был реализован большой объем задач, благодаря которым бланки для голосования и дополнительная выборная литература были доставлены в целости и в соответствии с согласованными ранее договоренностями. Вся затребованная властями документация также была доставлена «Спецсвязью» в отдаленные и труднодоступные пункты Алтайского и Красноярского краев.
Помимо этого, Зайцев подчеркнул, что возросший объем перевозок в том числе был вызван уходом из России зарубежных компаний. Поэтому в прошлом году «Спецсвязь» приняла решение серьезно расширить парк транспорта: речь идет о новых тягачах, фургонах, бронированном транспорте. В текущем году эта тенденция не ослабевает — автопарк «Спецсвязи» по Сибирскому региону постоянно увеличивается.
Новые, более эффективные пути решения наблюдаются и в отношении кадровых вопросов.
«Мы тщательно работаем с кадрами, отбираем кандидатов с учетом нужных нам знаний и навыков, физической подготовки, отсутствия судимости, так как часто перевозим отправления высокой важности и особой ценности. Нам важно в интересах наших клиентов безопасно, надежно, качественно и в срок доставлять отправления из точки А в точку В. Поэтому к нам идут и работают профессиональные кадры с высоким уровнем ответственности», — заявил глава ведомства.
По его словам, сейчас возник спрос в новых водителях и эту проблему можно решить популяризацией данной профессии.
«Мы действуем в рамках общей стратегии развития ФГУП ГЦСС. Это стратегия дальнейшего поступательного развития, наращивания доли на всех рынках нашего присутствия», — подвел итоги своей речи начальник сибирской «Спецсвязи».