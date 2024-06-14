Заказы госкомпаний обеспечивают развитие МСП-сектора

Особенно высокие результаты наблюдаются в отрасли утилизации отходов (97,4%), поставок древесины и древесных изделий (92,2%), а также в сельском хозяйстве (90,1%). С 2016 года структура закупок претерпела значительные изменения. Ранее в этой сфере лидировала отрасль транспортировки и хранения. Теперь ее сменила продукция обрабатывающих производств, работающих в приоритетных направлениях государственной поддержки. Этот рост во многом вызван и уходом иностранных компаний с российского рынка, а также стремлением крупнейших заказчиков найти им альтернативу в виде отечественных поставщиков.