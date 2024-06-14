Заказы госкомпаний обеспечивают развитие МСП-сектора

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Обязательная доля закупок государственных компаний у МСП составляет 25% от общего объема. Это позволяет малому и среднему бизнесу занять более 90% рынка в некоторых отраслях экономики. Например, в сфере утилизации отходов, сельского хозяйства, туристических услуг. Из-за санкций и ухода иностранных компаний с рынка государственные компании переключились на российские МСП-предприятия, закупая у них высокотехнологичные и промышленные товары, а также услуги по обслуживанию техники, информирует kommersant.ru.
По данным Министерства финансов РФ, объем закупок крупнейших заказчиков у предприятий малого и среднего бизнеса за 2023 год составил около восьми триллионов рублей. Порядка 213 300 субъектов МСП заключили 904 200 договоров, при этом средняя стоимость контракта составила 7,4 миллиона рублей.
Номенклатура закупок у МСП в 2023 году включала в себя 1,4 миллиона позиций, что превышает показатель 2022 года в 1,2 миллиона.
В Корпорации МСП отмечают, что заключение контрактов с госкомпаниями способствует увеличению доходов представителей МСП до 36% в первый год и оказывает мультипликативный эффект на последующие периоды.
По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, участие малого и среднего бизнеса в закупках способствует расширению рынков сбыта и стимулирует развитие компаний.
Следует отметить, что на сегодняшний день сектор МСП присутствует во всех отраслях, где происходят закупки. По итогам 2023 года в некоторых сферах экономики малые и средние предприятия практически полностью обеспечивают поставки.
Особенно высокие результаты наблюдаются в отрасли утилизации отходов (97,4%), поставок древесины и древесных изделий (92,2%), а также в сельском хозяйстве (90,1%). С 2016 года структура закупок претерпела значительные изменения. Ранее в этой сфере лидировала отрасль транспортировки и хранения. Теперь ее сменила продукция обрабатывающих производств, работающих в приоритетных направлениях государственной поддержки. Этот рост во многом вызван и уходом иностранных компаний с российского рынка, а также стремлением крупнейших заказчиков найти им альтернативу в виде отечественных поставщиков.