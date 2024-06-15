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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Медведь

11-летний мальчик исчез в Новосибирске при загадочных обстоятельствах

15 июня 2024, 08:33
Фото: 1MI
Медведь
Ребенка продолжают искать уже несколько часов, в поисковой операции задействованы десятки волонтеров и полицейских.

Несовершеннолетнего жителя пытаются найти в Новосибирске волонтеры и полицейские. Ребенок вышел из дома и пропал. Куда мог пропасть ребенок, сейчас выясняют.

Стрыгину Артёму 11 лет. Он был одет в серую футболку, синие шорты из джинсовой ткани и кеды. Рост пропавшего 125 см, худенький, волосы на голове обриты наголо, глаза светлые.

Всех, кто видел ребенка, просят незамедлительно сообщить о его местонахождении в ближайший отдел полиции.

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#Екатерина Боженович#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети
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