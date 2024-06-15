11-летний мальчик исчез в Новосибирске при загадочных обстоятельствах

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Несовершеннолетнего жителя пытаются найти в Новосибирске волонтеры и полицейские. Ребенок вышел из дома и пропал. Куда мог пропасть ребенок, сейчас выясняют.
Стрыгину Артёму 11 лет. Он был одет в серую футболку, синие шорты из джинсовой ткани и кеды. Рост пропавшего 125 см, худенький, волосы на голове обриты наголо, глаза светлые.
Всех, кто видел ребенка, просят незамедлительно сообщить о его местонахождении в ближайший отдел полиции.