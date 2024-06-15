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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Концерт задержали на 2 часа

Фестиваль «Черника Nusic Fest» задержался на 2 часа

15 июня 2024, 10:22
Фото: atas.info
Концерт задержали на 2 часа
Фестиваль «Черника Music Fest» в парке «Арена» в Новосибирске начался после задержки в два часа! У организаторов возникли проблемы с оборудованием.

Участники фестиваля уже ранее жаловались на проблемы с организацией. Одну из проблем заметили и гости фестиваля. Артисты вышли на сцену только спустя два часа после назначенного времени. Предполагается, что у организаторов возникли неполадки с оборудованием. Кроме того, саундчек некоторых исполнителей мог затянуться.

При этом зрителей уверяют, что несмотря на задержку, на сцену выйдут все заявленные артисты. Напомним, сегодня в парке «Арена» должны выступить Элджей, MIA BOYKA, Дава, NLO, Idris & Leos, RASA. Фестиваль уже открыл Султан Лагучев.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Фестиваль#Концерт#Музыка#Культра
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