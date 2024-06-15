Фестиваль «Черника Nusic Fest» задержался на 2 часа

Участники фестиваля уже ранее жаловались на проблемы с организацией. Одну из проблем заметили и гости фестиваля. Артисты вышли на сцену только спустя два часа после назначенного времени. Предполагается, что у организаторов возникли неполадки с оборудованием. Кроме того, саундчек некоторых исполнителей мог затянуться.