Фестиваль «Черника Nusic Fest» задержался на 2 часа

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Участники фестиваля уже ранее жаловались на проблемы с организацией. Одну из проблем заметили и гости фестиваля. Артисты вышли на сцену только спустя два часа после назначенного времени. Предполагается, что у организаторов возникли неполадки с оборудованием. Кроме того, саундчек некоторых исполнителей мог затянуться.
При этом зрителей уверяют, что несмотря на задержку, на сцену выйдут все заявленные артисты. Напомним, сегодня в парке «Арена» должны выступить Элджей, MIA BOYKA, Дава, NLO, Idris & Leos, RASA. Фестиваль уже открыл Султан Лагучев.