Космонавт Анна Кикина рассказала о красотах Новосибирска с орбиты

Землячка в разговоре с Сиб.фм рассказала, что разглядеть Новосибирск с орбиты не такпросто — ориентироваться надо на более маленький город Семипалатинск. Найти его помогают ленточные боры. Как только их увидете, ищите неподалеку водоем — Обское водохранилище.