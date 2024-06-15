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Кикина совершила полет осенью 2022 года

Космонавт Анна Кикина рассказала о красотах Новосибирска с орбиты

15 июня 2024, 05:00
Фото: Роскосмос
Кикина совершила полет осенью 2022 года
Первая женщина-космонавт из Новосибирска поделилась, как выглядит родной город из космоса.

Землячка в разговоре с Сиб.фм рассказала, что разглядеть Новосибирск с орбиты не такпросто — ориентироваться надо на более маленький город Семипалатинск. Найти его помогают ленточные боры. Как только их увидете, ищите неподалеку водоем — Обское водохранилище.

«И перед ними [ленточными борами] левее глаза выискивает наше Обское водохранилище в форме удлиненной капли. В его основании слева и нужно искать Новосибирск», — поделилась космонавт.

Анна Кикина провела метафору: по ее мнению, из космоса город похож на бабочку. Река Обь — это ее основание, а два берега — крылья.

«Бабочка — это два крыла — левый и правый берег. И воспринимается она, если смотреть со станции, как нижняя и верхняя части города, которые разделены Обью. А ниже самого города по обоим берегам вниз по течению реки Оби очень хорошо видны густые, обширные территории леса», — рассказала Кикина.

Напомним, что Анна Кикина отправилась в космическую экспедицию с Nasa осенью 2022 года, а на Землю вернулась уже весной 2023 года. Она стала первым космонавтом из Новосибирска. Недавно президент Владимир Путин вручил ей звание Героя России.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Космос#Космонавт#Анна Кикина#Владимир Путин#Обское водохранилище
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