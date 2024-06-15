Ливни и грозы вернутся в Новосибирск после аномальной жары

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Сейчас температура воздуха днём в Новосибирске составляет +28…+31 градус. При этом в городе не ветра и осадков. В МЧС назвали такую погоду аномальной. Однако скоро она может закончится.
По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, уже в воскресенье 16 июня в регион придут дожди. Температура воздуха при этом сохранится на уровне +29…+34 градусов. Ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.
В начале следующей недели температура воздуха спадет до +25…+30 градусов, также возможны дожди. Скорость ветра усилится до 5-10 метров секунду с порывами до 17 метров в секунду.
Во вторник дожди усилятся, а температура воздуха снова упадет — до +15…+20 градусов, местами возможны +25 градусов. Ожидаются грозы с усилением ветра до 7-12 метров в секунду, местами порывы до 19 метров в секунду.
Похожий прогноз предлагает сервис прогноза погоды Gismeteo. Наиболее сильные дожди он обещает в понедельник 17 июня. Днем осадки достигнут 4,7 мм, а вечером — 4,4 мм.
Сервис Яндекс.Погода также обещает ливни с грозами начиная с понедельника следующей недели. Температура воздуха ночью при этом может опуститься до +9 градусов.