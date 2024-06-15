Ливни и грозы вернутся в Новосибирск после аномальной жары

По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, уже в воскресенье 16 июня в регион придут дожди. Температура воздуха при этом сохранится на уровне +29…+34 градусов. Ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.