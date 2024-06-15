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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Ливни придут на следующей неделе

Ливни и грозы вернутся в Новосибирск после аномальной жары

15 июня 2024, 06:46
Фото: Павел Мирошников
Ливни придут на следующей неделе
После жары в +30 градусов в Новосибиркую область снова могут вернуться проливные дожди, сообщают синоптики.

Сейчас температура воздуха днём в Новосибирске составляет +28…+31 градус. При этом в городе не ветра и осадков. В МЧС назвали такую погоду аномальной. Однако скоро она может закончится.

По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, уже в воскресенье 16 июня в регион придут дожди. Температура воздуха при этом сохранится на уровне +29…+34 градусов. Ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

В начале следующей недели температура воздуха спадет до +25…+30 градусов, также возможны дожди. Скорость ветра усилится до 5-10 метров секунду с порывами до 17 метров в секунду.

Во вторник дожди усилятся, а температура воздуха снова упадет — до +15…+20 градусов, местами возможны +25 градусов. Ожидаются грозы с усилением ветра до 7-12 метров в секунду, местами порывы до 19 метров в секунду.

Похожий прогноз предлагает сервис прогноза погоды Gismeteo. Наиболее сильные дожди он обещает в понедельник 17 июня. Днем осадки достигнут 4,7 мм, а вечером — 4,4 мм.

Сервис Яндекс.Погода также обещает ливни с грозами начиная с понедельника следующей недели. Температура воздуха ночью при этом может опуститься до +9 градусов.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Жара#Дожди#Ливни#Гроза
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