atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

Человек

Магнитные бури в Новосибирске испортят выходные гостям и жителям города

15 июня 2024, 04:08
Фото: Изображение Midjourney
Человек
В субботу и воскресенье на территории региона ожидается аномальный всплеск геомагнитной активности, рассказали специалисты.

Геомагнитный шторм может нарушить планы жителей Новосибирской области. 15 и 16 июня ожидаются бури, спровоцированные мощными вспышками на Солнце. Пик активности придется на воскресное утро.

Напомним, что магнитные бури наиболее опасны для людей с хроническими заболеваниями, пожилых и метеочувствительных. Недомогания могут проявиться в виде головной боли, слабости, сонливости и обострения сердечно-сосудистых недугов.

Рекомендуется в моменты пиковой активности исключить физические нагрузки, жирную пищу и прием алкоголя. Лучшим решением будет легкий обед, прогулка на свежем воздухе и сон.

Читайте также:
Как новосибирцы будут отдыхать в июне 2024 — подробный календарьЧто они творят: Новосибирск вновь накроют затяжные магнитные буриЗожник похудел на 26 кг и чуть не умер — его спасли врачи из Новосибирска
#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Здоровье#Выходные#Магнитные бури#Больница
Подпишитесь
За звание лучшего таксиста России поборется водитель из Новосибирска
Вчера, 13:07
С 15 июня в очередной раз изменит время работы Новосибирский зоопарк
Вчера, 12:13
Об аномальной жаре предупредили новосибирцев на выходных, 15–16 июня
Вчера, 11:53
Подозреваемый в получении взятки замглавы ТУАД в Новосибирске оставлен за решеткой
Вчера, 07:44
10 млн рублей выманила банда из 22 новосибирских телефонных мошенников
Вчера, 02:39
Пьяницу — виновника смертельного ДТП осудили в Новосибирской области
13 июня, 03:43
"