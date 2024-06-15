Магнитные бури в Новосибирске испортят выходные гостям и жителям города

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Геомагнитный шторм может нарушить планы жителей Новосибирской области. 15 и 16 июня ожидаются бури, спровоцированные мощными вспышками на Солнце. Пик активности придется на воскресное утро.
Напомним, что магнитные бури наиболее опасны для людей с хроническими заболеваниями, пожилых и метеочувствительных. Недомогания могут проявиться в виде головной боли, слабости, сонливости и обострения сердечно-сосудистых недугов.
Рекомендуется в моменты пиковой активности исключить физические нагрузки, жирную пищу и прием алкоголя. Лучшим решением будет легкий обед, прогулка на свежем воздухе и сон.