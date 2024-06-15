Новосибирский блогер Дава второй раз за июнь посещает родной город

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Давид Манукян, известный как Дава, прибыл в родной город Новосибирск сегодня. Он с рядом других артистов примет участие в фестивале «Черника Music Fest», который еще за месяц до старта привлек внимание общественников и Минкульта.
Сам Дава сделал фото в аэропорту «Толмачево» и рассказал, что сразу после полета поедет на саундчек.
«Сон? Не слышал! Сразу с премии на самолет, спустя четыре часа полета мы в Новосибирске. Я уже еду на саундчек, жду сегодня всех», — написал артист в своих соцсетях.
На скандальном фестивале вместе с Давой также выступят певица Maksim, другой новосибирец Элджей, исполнители GSPD&DEAD BLONDE, Эльдар Джахаров в другие.
Напомним, фестиваль «Черника» прославился задолго до его начала. На список артистов обратили внимание активисты из «Союза отцов». По их мнению, он не соответствует фестивалю, который преподносится как семейный. Глава организации обратился в Мнкульт и пообщался с организаторами фестиваля. В итоге представители власти и общественности обсудили репертуар артистов, которые они смогут исполнить в Новосибирске.
Больше всего досталось Элджею. В его песнях усмотрели пропаганду наркотиков и насилия — причем сначала это увидели общественники, а после — сотрудники правоохранительных органов.