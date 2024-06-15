Новосибирский блогер Дава второй раз за июнь посещает родной город

Напомним, фестиваль «Черника» прославился задолго до его начала. На список артистов обратили внимание активисты из «Союза отцов». По их мнению, он не соответствует фестивалю, который преподносится как семейный. Глава организации обратился в Мнкульт и пообщался с организаторами фестиваля. В итоге представители власти и общественности обсудили репертуар артистов, которые они смогут исполнить в Новосибирске.