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Published Сегодня, 07:04

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Updated Сегодня, 07:06

Блогеры раскрыли свои доходы

Откуда у блогеров деньни: контентмейкеры рассказали о заработках и нейросетях

15 июня 2024, 07:04
Фото: unsplash.com
Блогеры раскрыли свои доходы

Блогеры рассказали о доходах и использовании нейросетей в создании контента

Социальная сеть Одноклассники провела опрос среди 500 инфлюенсеров, ведущих свои страницы на различных платформах, включая ОК.

Российские блогеры в Международный день блогера, который отмечается 14 июня, рассказали о своих заботах и доходах, позволяющих или не позволяющих им полностью посвятить себя ведению блогов. Всего в опросе приняли участие 500 контентмейкеров, сообщает телеканал «Саратов 24».

Согласно данным опроса, 42% российских блогеров начали активно развивать свои блоги благодаря интересу аудитории к их образу жизни. Еще 38% использовали блоги для самореализации. Треть респондентов ведут аккаунты в социальных сетях из-за любви к общению и поиска единомышленников, столько же блогеров признались, что начали вести блоги с целью монетизации своего увлечения.

Большинство блогеров (46%) имеют основную работу, рассматривая ведение блога как дополнительный источник дохода, в то время как 19% полностью перешли на заработок от блогинга.

Наибольшие переживания блогеров связаны с удержанием интереса аудитории: 42% волнуются о просмотрах и вовлеченности, а 29% важна обратная связь с подписчиками.

Что касается роли нейросетей, лишь 11% блогеров видят в них угрозу. Большинство (33%) считают нейросети полезными помощниками и активно используют их в работе. При этом 31% опрошенных уверены, что человеческий креатив невозможно заменить.

Соцсеть Одноклассники отметила, что в 2024 году число новых групп с качественным контентом увеличилось на 18% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Платформа продолжает привлекать блогеров к развитию таких сервисов, как «Мастер классы» и «Увлечения».

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Интернет#Россия#Блогер#Заработок
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