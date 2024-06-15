Откуда у блогеров деньни: контентмейкеры рассказали о заработках и нейросетях

Российские блогеры в Международный день блогера, который отмечается 14 июня, рассказали о своих заботах и доходах, позволяющих или не позволяющих им полностью посвятить себя ведению блогов. Всего в опросе приняли участие 500 контентмейкеров, сообщает телеканал «Саратов 24».