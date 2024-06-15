Водитель на Chevrolet Lacetti сбил 6-летнего ребенка в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
Инцидент произошел 14 июня во дворе дома №18 в Кировском районе Новосибирска. Владелец Chevrolet Lacetti двигалась по огороженной дворовой территории, как неожиданно ей под колеса выпрыгнул мальчик. Заблаговременно увидеть ребенка автомобилистка не смогла из-за припаркованной машины.
«В результате ДТП пострадал пешеход-мальчик, который был доставлен в медицинское учреждение. На месте работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
Установлено, что за рулем иномарки была 40-летняя женщина.