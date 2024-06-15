Водитель на Chevrolet Lacetti сбил 6-летнего ребенка в Новосибирске

Инцидент произошел 14 июня во дворе дома №18 в Кировском районе Новосибирска. Владелец Chevrolet Lacetti двигалась по огороженной дворовой территории, как неожиданно ей под колеса выпрыгнул мальчик. Заблаговременно увидеть ребенка автомобилистка не смогла из-за припаркованной машины.