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Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:51

ДТП произошло в Кировском районе

Водитель на Chevrolet Lacetti сбил 6-летнего ребенка в Новосибирске

15 июня 2024, 07:49
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области
ДТП произошло в Кировском районе
Женщина на иномарке в Новосибирске сбила шестилетнего мальчика во дворе дома, сообщили в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 14 июня во дворе дома №18 в Кировском районе Новосибирска. Владелец Chevrolet Lacetti двигалась по огороженной дворовой территории, как неожиданно ей под колеса выпрыгнул мальчик. Заблаговременно увидеть ребенка автомобилистка не смогла из-за припаркованной машины.

ДТП произошло в Кировском районе
Видео: Госавтоинспекция по Новосибирской области
«В результате ДТП пострадал пешеход-мальчик, который был доставлен в медицинское учреждение. На месте работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Установлено, что за рулем иномарки была 40-летняя женщина.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Видео#Новосибирск#ДТП#Авария#Авто
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