Антидроновые ружья «Ступор» закупил новосибирский научный центр «Вектор»

Центр вирусологии и биотехнологий «Вектор», расположенный в наукограде Кольцово под Новосибирском, заключил контракт на поставку двух мобильных комплектов для борьбы с беспилотниками. Сумма контракта составила 2,5 млн рублей. За эти деньги ООО «Ступор» обязуется поставить две системы «Ступор Парс». Антидроновые ружья предназначены для принудительного управления сигналами управления беспилотника.