Антидроновые ружья «Ступор» закупил новосибирский научный центр «Вектор»

Posted 16 июня, 04:43
Published 16 июня, 04:43
Modified 16 июня, 05:24
Updated 16 июня, 05:24
Центр вирусологии и биотехнологий «Вектор», расположенный в наукограде Кольцово под Новосибирском, заключил контракт на поставку двух мобильных комплектов для борьбы с беспилотниками. Сумма контракта составила 2,5 млн рублей. За эти деньги ООО «Ступор» обязуется поставить две системы «Ступор Парс». Антидроновые ружья предназначены для принудительного управления сигналами управления беспилотника.
«Ступор Парс» — разработка частной компании, первый опытный экземпляр был сконструирован в 2017 году, а в 2021 началось серийное производство.
С лета 2022 года подобные комплекты активно используются для борьбы с дронами в зоне СВО.