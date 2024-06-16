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Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Антидроновое ружье имеет футуристичный вид

Антидроновые ружья «Ступор» закупил новосибирский научный центр «Вектор»

16 июня 2024, 04:43
Фото: fishki.net
Антидроновое ружье имеет футуристичный вид
Два комплекта систем обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам обошлись центру вирусологии в 2,5 млн рублей, следует из материалов сайта госзакупок.

Центр вирусологии и биотехнологий «Вектор», расположенный в наукограде Кольцово под Новосибирском, заключил контракт на поставку двух мобильных комплектов для борьбы с беспилотниками. Сумма контракта составила 2,5 млн рублей. За эти деньги ООО «Ступор» обязуется поставить две системы «Ступор Парс». Антидроновые ружья предназначены для принудительного управления сигналами управления беспилотника.

«Ступор Парс» — разработка частной компании, первый опытный экземпляр был сконструирован в 2017 году, а в 2021 началось серийное производство.

С лета 2022 года подобные комплекты активно используются для борьбы с дронами в зоне СВО.

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#Новосибирск#Госзакупки#Беспилотники#Вектор#Борьба
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