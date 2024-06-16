Девушка попала под электричку возле станции «Обское море» в Новосибирске

Posted 16 июня, 07:08
Published 16 июня, 07:08
Modified 16 июня, 07:10
Updated 16 июня, 07:10
В Советском районе Новосибирска девушку сбила электричка, с несколькими травмами ее доставили в больницу. Происшествие случилось утром в воскресенье, 16 июня, сообщили в пресс-службы управления транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу.
На данный момент известно, что компания молодых людей шла вдоль железнодорожной линии по направлению к остановке «Обское море». В этот момент к станции приближался электропоезд. Пострадавшая была занята беседой по телефону, и гудков локомотива не слышала.
Машинист начал экстренно тормозить, компания разбежалась, но 18-летняя девушка не успела вовремя отреагировать. К счастью, она осталась жива. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.