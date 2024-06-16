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Девушка попала под электричку возле станции «Обское море» в Новосибирске

Девушка попала под электричку возле станции «Обское море» в Новосибирске

16 июня 2024, 07:08
Фото: 1MI
В Новосибирске девушку сбила электричка, пострадавшая доставлена в больницу, следует из сообщения управления транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу.

В Советском районе Новосибирска девушку сбила электричка, с несколькими травмами ее доставили в больницу. Происшествие случилось утром в воскресенье, 16 июня, сообщили в пресс-службы управления транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу.

На данный момент известно, что компания молодых людей шла вдоль железнодорожной линии по направлению к остановке «Обское море». В этот момент к станции приближался электропоезд. Пострадавшая была занята беседой по телефону, и гудков локомотива не слышала.

Машинист начал экстренно тормозить, компания разбежалась, но 18-летняя девушка не успела вовремя отреагировать. К счастью, она осталась жива. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Полиция#Больница#Электричка#Сибирский федеральный округ
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