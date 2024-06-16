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Мотоциклист на Yamaha разбился на трассе в Новосибирской области

Мотоциклист на Yamaha разбился на трассе в Новосибирской области

16 июня 2024, 03:21
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области
В Новосибирской области мужчина на мотоцикле Yamaha врезался в иномарку и умер в больнице, следует из сообщения Госавтоинспекции региона.

В Новосибирской области молодой мотоциклист влетел в попутный Lexus и через некоторое время умер в больнице. Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в половину седьмого вечера на трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в субботу, 15 июня.

Как рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции, у родившегося в 2000 году байкера водительских прав не было, тем не менее он сел за руль скоростной Yamaha.

Столкновение произошло в момент, когда водитель иномарки 1977 года рождения совершал поворот налево.Мотоциклиста с тяжелыми травмами доставили в больницу, но врачам спасти его не удалось.

Сейчас сотрудники дорожной полиции пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

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