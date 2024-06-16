Мотоциклист на Yamaha разбился на трассе в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В Новосибирской области молодой мотоциклист влетел в попутный Lexus и через некоторое время умер в больнице. Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в половину седьмого вечера на трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в субботу, 15 июня.
Как рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции, у родившегося в 2000 году байкера водительских прав не было, тем не менее он сел за руль скоростной Yamaha.
Столкновение произошло в момент, когда водитель иномарки 1977 года рождения совершал поворот налево.Мотоциклиста с тяжелыми травмами доставили в больницу, но врачам спасти его не удалось.
Сейчас сотрудники дорожной полиции пытаются установить все обстоятельства произошедшего.