Наркопритон накрыли полицейские в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков накрыли наркопритон, действовавший на постоянной основе в квартире одного из домов на улице Авиастроителей. Во время операции задержаны хозяева квартиры, рассказали в пресс-службе управления полиции по региону.