atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 02:52

Published Сегодня, 02:52

Modified Сегодня, 03:02

Updated Сегодня, 03:02

Наркопритон накрыли полицейские в Новосибирске

Наркопритон накрыли полицейские в Новосибирске

16 июня 2024, 02:52
Фото: 1MI
В Дзержинском районе Новосибирска полицейские разгромили наркопритон, следует из сообщения регионального управления полиции.

В Новосибирске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков накрыли наркопритон, действовавший на постоянной основе в квартире одного из домов на улице Авиастроителей. Во время операции задержаны хозяева квартиры, рассказали в пресс-службе управления полиции по региону.

Оказалось, что женщина 45 лет и 38-летний мужчина длительное время пускали к себе наркозависимых людей, чтобы те могли в спокойной обстановке употребить запрещенные вещества. В благодарность те делились с хозяевами жилья наркотиками.

О возбуждении уголовного дела в полиции пока не сообщили.

Видео: 1MI
Последствия столкновения двух грузовиков под Новосибирском попали на видео
Узнать подробнее
Читайте также:
11-летний мальчик исчез в Новосибирске при загадочных обстоятельствахМолодая девушка утонула в озере под НовосибирскомМолодая девушка утонула в озере под Новосибирском
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Наркотики#Дзержинский район#Наркопритон
Подпишитесь
Дворняжка провалилась в канализационный колодец в Новосибирске
Сегодня, 03:56
Антидроновые ружья «Ступор» закупил новосибирский научный центр «Вектор»
Сегодня, 04:43
Так себе лето: синоптики дали прогноз на начало июня в Новосибирской области
3 июня, 09:04
Губернатор поручил продлить срок службы замененного асфальта в Новосибирской области
3 июня, 07:17
Задержан директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
3 июня, 06:12
Что известно к этому часу о масштабном пожаре на складе в Новосибирске
3 июня, 05:21
"