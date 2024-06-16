Наркопритон накрыли полицейские в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
Modified Сегодня, 03:02
Updated Сегодня, 03:02
В Новосибирске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков накрыли наркопритон, действовавший на постоянной основе в квартире одного из домов на улице Авиастроителей. Во время операции задержаны хозяева квартиры, рассказали в пресс-службе управления полиции по региону.
Оказалось, что женщина 45 лет и 38-летний мужчина длительное время пускали к себе наркозависимых людей, чтобы те могли в спокойной обстановке употребить запрещенные вещества. В благодарность те делились с хозяевами жилья наркотиками.
О возбуждении уголовного дела в полиции пока не сообщили.