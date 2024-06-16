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Организацию фестиваля «Черника Music Fest» продолжают критиковать новосибирцы

Организацию фестиваля «Черника Music Fest» продолжают критиковать новосибирцы

16 июня 2024, 11:13
Фото: соцсети
Второй день масштабного музыкального фестиваля «Черника Music Fest» также, как и первый, начался с большим опозданием, сообщают соцсети.

В Новосибирске зрители, собравшиеся посетить второй день «Черника Music Fest» в парке «Арена» в воскресенье, 16 июня, как и накануне пожаловались на задержку концерта. В соцсетях они сообщили, что организаторы концерта обещали начать пускать поклонников современной музыки к сцене в 13 часов, а сам фестиваль начать в 14. По факту же первый исполнитель появился на сцене только в 16 часов.

Напомним, «Черника Music Fest» еще до своего начала вызвал скандал. Местные общественники выступили против участия родившегося в Новосибирске Элджея, по их мнению, он пропагандирует наркотики и непристойно выражается со сцены.

Тем не менее, Элджей вышел на сцену в первый день, но зрителям не понравилось качество звука, они сообщили, что слова нельзя было разобрать даже примерно.

В воскресенье же многие посетители концерта приехали в парк «Арена» ради выступления певицы МакSим.Из-за долгого ожидания в очереди нескольким фанатам стало плохо, им понадобилась медицинская помощь.

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Попавшие наконец на территорию «Черника Music Fest» принялись жаловаться на неразбериху с порядком выступления артистов, которые появлялись на сцене как кому заблагорассудится. Одна девушка возмутилась, что из еды в vip-зоне в продаже были лишь пирожки.

Стоит также отметить, что многие зрители с утра сообщали о желании продать свои билеты на второй день «Черника Music Fest», но особого энтузиазма подобные объявления не вызвали.

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