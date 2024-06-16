Организацию фестиваля «Черника Music Fest» продолжают критиковать новосибирцы

В Новосибирске зрители, собравшиеся посетить второй день «Черника Music Fest» в парке «Арена» в воскресенье, 16 июня, как и накануне пожаловались на задержку концерта. В соцсетях они сообщили, что организаторы концерта обещали начать пускать поклонников современной музыки к сцене в 13 часов, а сам фестиваль начать в 14. По факту же первый исполнитель появился на сцене только в 16 часов.