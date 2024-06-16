Организацию фестиваля «Черника Music Fest» продолжают критиковать новосибирцы

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В Новосибирске зрители, собравшиеся посетить второй день «Черника Music Fest» в парке «Арена» в воскресенье, 16 июня, как и накануне пожаловались на задержку концерта. В соцсетях они сообщили, что организаторы концерта обещали начать пускать поклонников современной музыки к сцене в 13 часов, а сам фестиваль начать в 14. По факту же первый исполнитель появился на сцене только в 16 часов.
Напомним, «Черника Music Fest» еще до своего начала вызвал скандал. Местные общественники выступили против участия родившегося в Новосибирске Элджея, по их мнению, он пропагандирует наркотики и непристойно выражается со сцены.
Тем не менее, Элджей вышел на сцену в первый день, но зрителям не понравилось качество звука, они сообщили, что слова нельзя было разобрать даже примерно.
В воскресенье же многие посетители концерта приехали в парк «Арена» ради выступления певицы МакSим.Из-за долгого ожидания в очереди нескольким фанатам стало плохо, им понадобилась медицинская помощь.
Попавшие наконец на территорию «Черника Music Fest» принялись жаловаться на неразбериху с порядком выступления артистов, которые появлялись на сцене как кому заблагорассудится. Одна девушка возмутилась, что из еды в vip-зоне в продаже были лишь пирожки.
Стоит также отметить, что многие зрители с утра сообщали о желании продать свои билеты на второй день «Черника Music Fest», но особого энтузиазма подобные объявления не вызвали.