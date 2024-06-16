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Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Отрезанную голову нашли недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске

Отрезанную голову нашли недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске

16 июня 2024, 05:52
Фото: паблик «Хилокский жилмассив: welkome to ГЕТТО!»
В Новосибирске жители Хилокского жилмассива пожаловались на очередную неприятную находку, сделанную утром в мусорном баке, сообщают соцсети.

Новосибирцы в очередной раз обнаружили в мусорном баке недалеко от Хилокского рынка отрезанную и выброшенную за ненадобностью голову коровы. Об этом сибиряки сообщили в паблике «Хилокский жилмассив: welkome to ГЕТТО!».

Фото: паблик «Хилокский жилмассив: welkome to ГЕТТО!»
«У нормального человека от подобной картины волосы на голове дыбом встанут.
А жители Хилокской уже привыкли и никак не реагируют на такие подарки от надоевших тожероссиян», — так комментируют местные жители увиденное.

Подписчики паблика сопереживают обитателям Хилокского жилмассива и предлагают для скорейшего решения вопроса с наведением порядка на рынке передать находку сотрудникам мэрии. Комментаторы также предполагают, что мигранты вряд ли производят убой животных с соблюдением всех правил, и опасаются, что таким образом в Новосибирске может начаться распространение сибирской язвы или ящура.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Хилокский рынок#Нарушения#Мусорный бак#Сибирская язва#Ящур
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