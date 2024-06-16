Отрезанную голову нашли недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске

Подписчики паблика сопереживают обитателям Хилокского жилмассива и предлагают для скорейшего решения вопроса с наведением порядка на рынке передать находку сотрудникам мэрии. Комментаторы также предполагают, что мигранты вряд ли производят убой животных с соблюдением всех правил, и опасаются, что таким образом в Новосибирске может начаться распространение сибирской язвы или ящура.