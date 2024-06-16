Отрезанную голову нашли недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Новосибирцы в очередной раз обнаружили в мусорном баке недалеко от Хилокского рынка отрезанную и выброшенную за ненадобностью голову коровы. Об этом сибиряки сообщили в паблике «Хилокский жилмассив: welkome to ГЕТТО!».
«У нормального человека от подобной картины волосы на голове дыбом встанут.
А жители Хилокской уже привыкли и никак не реагируют на такие подарки от надоевших тожероссиян», — так комментируют местные жители увиденное.
Подписчики паблика сопереживают обитателям Хилокского жилмассива и предлагают для скорейшего решения вопроса с наведением порядка на рынке передать находку сотрудникам мэрии. Комментаторы также предполагают, что мигранты вряд ли производят убой животных с соблюдением всех правил, и опасаются, что таким образом в Новосибирске может начаться распространение сибирской язвы или ящура.