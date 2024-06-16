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Updated Сегодня, 06:32

Первый день «Черника Music Fest» разочаровал новосибирцев

Первый день «Черника Music Fest» разочаровал новосибирцев

16 июня 2024, 06:30
Фото: 1MI
Новосибирцы раскритиковали первый день масштабного «Черника Music Fest» в парке «Арена», свои отзывы они оставляют в соцсетях.

Новосибирцы, пришедшие в субботу, 15 июня, в парк «Арена» на «Черника Music Fest», оставляют в социальных сетях разочарованные отзывы. Любителям музыки прежде всего не понравилась двухчасовая задержка концерта, выхода первого артиста пришлось ждать при 30-градусной жаре.

Претензии высказывались также к подбору выступающих на фестивале артистов и к стоимости входного билета. Многие сибиряки согласились с девушкой, назвавшей «Черника Music Fest» самым настоящим «провалом», по сравнению с фестивалем ВК.

Кроме того поклонники горячо обсуждают выступление хэдлайнера первого дня фестиваля, родившегося в Новосибирске Элджея. По их мнению, звукорежиссеры сделали все, чтобы испортить его сет: зрителям не было слышно ни слов, ни музыки. Некоторые даже предположили, что это было сделано специально, чтобы выступавшим против выступления артиста общественникам не к чему не было потом придраться.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Фестиваль#Концерт#Элджей#Черника Music Fest
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