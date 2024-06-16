Первый день «Черника Music Fest» разочаровал новосибирцев

Кроме того поклонники горячо обсуждают выступление хэдлайнера первого дня фестиваля, родившегося в Новосибирске Элджея. По их мнению, звукорежиссеры сделали все, чтобы испортить его сет: зрителям не было слышно ни слов, ни музыки. Некоторые даже предположили, что это было сделано специально, чтобы выступавшим против выступления артиста общественникам не к чему не было потом придраться.