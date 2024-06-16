Первый день «Черника Music Fest» разочаровал новосибирцев

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Новосибирцы, пришедшие в субботу, 15 июня, в парк «Арена» на «Черника Music Fest», оставляют в социальных сетях разочарованные отзывы. Любителям музыки прежде всего не понравилась двухчасовая задержка концерта, выхода первого артиста пришлось ждать при 30-градусной жаре.
Претензии высказывались также к подбору выступающих на фестивале артистов и к стоимости входного билета. Многие сибиряки согласились с девушкой, назвавшей «Черника Music Fest» самым настоящим «провалом», по сравнению с фестивалем ВК.
Кроме того поклонники горячо обсуждают выступление хэдлайнера первого дня фестиваля, родившегося в Новосибирске Элджея. По их мнению, звукорежиссеры сделали все, чтобы испортить его сет: зрителям не было слышно ни слов, ни музыки. Некоторые даже предположили, что это было сделано специально, чтобы выступавшим против выступления артиста общественникам не к чему не было потом придраться.