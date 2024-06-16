Схему движения муниципального автобуса № 96 изменили в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В Новосибирске поменяется схема движения автобуса № 96 «Цветущая Плющиха — улица Саввы Кожевникова». Как сообщили в пресс-службе мэрии, на обратном пути следования в сторону МЖК автобус отныне не будет делать остановку семейного торгового центра «Мега».
Городские власти утверждают, что такое решение принято для улучшения транспортного обслуживания горожан.
Изменения в маршрутном листе муниципального автобуса начнут действовать с понедельника, 17 июня.