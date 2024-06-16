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Published Сегодня, 05:27

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Updated Сегодня, 05:29

Схему движения муниципального автобуса № 96 изменили в Новосибирске

Схему движения муниципального автобуса № 96 изменили в Новосибирске

16 июня 2024, 05:27
Фото: atas.info
В Новосибирске из маршрута движения муниципального автобуса № 96 исключили остановку у семейного торгового центра «Мега», следует из сообщения мэрии.

В Новосибирске поменяется схема движения автобуса № 96 «Цветущая Плющиха — улица Саввы Кожевникова». Как сообщили в пресс-службе мэрии, на обратном пути следования в сторону МЖК автобус отныне не будет делать остановку семейного торгового центра «Мега».

Городские власти утверждают, что такое решение принято для улучшения транспортного обслуживания горожан.

Изменения в маршрутном листе муниципального автобуса начнут действовать с понедельника, 17 июня.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Городской автобус#Изменения в маршруте#Сообщение мэрии#Транспортное обслуживание
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