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Published Сегодня, 04:45

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Updated Сегодня, 04:49

Стихийную свалку у пляжа устроили жители Новосибирска

Стихийную свалку у пляжа устроили жители Новосибирска

16 июня 2024, 04:45
Фото: atas.info
После отдыха на пляже в Заельцовском бору Новосибирска горожане навалили кучу мусора, сообщают соцсети.

Отдохнувшие на пляже в Заельцовском бору новосибирцы за короткое время устроили целую свалку из мусора. Происходящее на видео запечатлел подписчик телеграм-канала «АСТ-54 Black».

Очевидец творчески подошел к созданию ролика: каждый очередной брошенный в кучу пакет или отдельный предмет сопровождается красноречивым хрюканием.

Автор видео написал, что свалку отдыхающие организовали прямо на выходе с лодочной базы «Локомотив»

«А ведь всё началось с одного негодяя, который не унёс свой пакетик с собой, а далее уже включился стадный инстинкт», — печально резюмировал расстроенный горожанин.
Видео: atas.info
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Мусор#Свалка#Заельцовский бор
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