Стихийную свалку у пляжа устроили жители Новосибирска

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Отдохнувшие на пляже в Заельцовском бору новосибирцы за короткое время устроили целую свалку из мусора. Происходящее на видео запечатлел подписчик телеграм-канала «АСТ-54 Black».
Очевидец творчески подошел к созданию ролика: каждый очередной брошенный в кучу пакет или отдельный предмет сопровождается красноречивым хрюканием.
Автор видео написал, что свалку отдыхающие организовали прямо на выходе с лодочной базы «Локомотив»
«А ведь всё началось с одного негодяя, который не унёс свой пакетик с собой, а далее уже включился стадный инстинкт», — печально резюмировал расстроенный горожанин.