В память о Юрии Шатунове аллею белых роз заложили в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Новосибирске появится аллея белых роз в память об основателях группы «Ласковый май» певце Юрии Шатунове и композиторе Сергее Кузнецове. Рядом поклонники посадили яблоню «Розовый вечер», сообщает пресс-центр мэрии столицы Сибири.
Памятное место находится на территории парка «Березовая роща». В Новосибирске популярный в 90-е годы коллектив бывал с гастролями неоднократно, собирая при этом полные залы многотысячного ледового дворца спорта «Сибирь».
Акцию поддержала дирекция «Городские парки» департамента культуры мэрии и поклонники «Ласкового мая» из многих городов России и Белоруссии.