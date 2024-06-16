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В память о Юрии Шатунове аллею белых роз заложили в Новосибирске

В память о Юрии Шатунове аллею белых роз заложили в Новосибирске

16 июня 2024, 10:17
В Новосибирске в память вокалиста группы «Ласковый май» Юрии Шатунове посадили аллею из белых роз, следует из сообщения мэрии.

В Новосибирске появится аллея белых роз в память об основателях группы «Ласковый май» певце Юрии Шатунове и композиторе Сергее Кузнецове. Рядом поклонники посадили яблоню «Розовый вечер», сообщает пресс-центр мэрии столицы Сибири.

Памятное место находится на территории парка «Березовая роща». В Новосибирске популярный в 90-е годы коллектив бывал с гастролями неоднократно, собирая при этом полные залы многотысячного ледового дворца спорта «Сибирь».

Акцию поддержала дирекция «Городские парки» департамента культуры мэрии и поклонники «Ласкового мая» из многих городов России и Белоруссии.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Видео#Юрий Шатунов#Ласковый май#Аллея белых роз#Сергей Кузнецов#Парк Березовая роща
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