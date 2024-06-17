День летнего солнцестояния-2024: что нельзя делать, традиции, обычаи и запреты

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Как рассказал Atas.info член Новосибирского Астрономического общества, специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин, солнцестояние символизирует приход астрономического лета.
«20 июня Солнце окажется в наивысшем положении над горизонтом за весь год, что обусловит последующие продолжительные световые дни и светлые ночи», — говорит специалист.
В культурах многих народов день летнего солнцестояния — это религиозный праздник, с которым люди связывали свои надежды и исполнение заветных желаний. День превалирует над ночью, как жизнь — над смертью. Поэтому люди считали важным провести день в радости в кругу друзей.
День летнего солнцестояния — это астрономическое явление, когда Солнце достигает самой северной точки на небе, обеспечивая самый продолжительный день и самую короткую ночь в году. Это событие в Северном полушарии обычно происходит 20 или 21 июня. Подобный праздник, символизирующий единение с природой есть у разных народов. У древних славян традиции зародились до принятия Христианства. Праздник приходится на пик лета, обозначает возрождение природы.
«В культурах многих народов день летнего солнцестояния отмечался не только как важная календарная дата. Этот день отмечался как религиозный праздник, с которым люди связывали свои надежды и исполнение желаний!» — рассказывает Олег Кашин.
День летнего солнцестояния — это время радости, веселья и единства с природой. Он напоминает нам о важности солнечного света и тепла, как физических, так и духовных. Праздник побуждает к внутреннему обновлению, отражению и благодарности за изобилие, которое приносит лето. Независимо от того, как вы решите отметить этот день, главное — помнить о его глубоких корнях и значении в человеческой культуре.
В 2024 году день летнего солнцестояния наступит раньше обычного. Как правило, обычно это происходит 21 июня. Но с учетом високосного года, разница составит одни сутки. Опасаться этого не стоит, это происходит из-за особенностей календаря. Дело в том, что полный оборот вокруг Солнца Земля делает не за 365 дней, а за 365,25 суток (или 365 дней 5 часов и 49 минут). Чтобы скорректировать эту разницу, а календарное время успевало за астрономическим, раз в 4 года наступает 29 февраля. Этот день вмещает в себя накопленные часы.