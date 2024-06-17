День летнего солнцестояния-2024: что нельзя делать, традиции, обычаи и запреты

В 2024 году день летнего солнцестояния наступит раньше обычного. Как правило, обычно это происходит 21 июня. Но с учетом високосного года, разница составит одни сутки. Опасаться этого не стоит, это происходит из-за особенностей календаря. Дело в том, что полный оборот вокруг Солнца Земля делает не за 365 дней, а за 365,25 суток (или 365 дней 5 часов и 49 минут). Чтобы скорректировать эту разницу, а календарное время успевало за астрономическим, раз в 4 года наступает 29 февраля. Этот день вмещает в себя накопленные часы.