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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Когда наступит день летнего солнцестояния, раскрыл новосибирский астроном

День летнего солнцестояния-2024: что нельзя делать, традиции, обычаи и запреты

17 июня 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney

Когда наступит день летнего солнцестояния, раскрыл новосибирский астроном

В 2024 году день летнего солнцестояния выпал на 20 июня, пик случится в разгар дня, в 13:31. Это будет самый длинный день в году, световой день продлится 17 часов 23 минуты и 8 секунд. Эксперты советуют провести этот день осмысленно.

Как рассказал Atas.info член Новосибирского Астрономического общества, специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин, солнцестояние символизирует приход астрономического лета.

«20 июня Солнце окажется в наивысшем положении над горизонтом за весь год, что обусловит последующие продолжительные световые дни и светлые ночи», — говорит специалист.

В культурах многих народов день летнего солнцестояния — это религиозный праздник, с которым люди связывали свои надежды и исполнение заветных желаний. День превалирует над ночью, как жизнь — над смертью. Поэтому люди считали важным провести день в радости в кругу друзей.

Что такое день летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния — это астрономическое явление, когда Солнце достигает самой северной точки на небе, обеспечивая самый продолжительный день и самую короткую ночь в году. Это событие в Северном полушарии обычно происходит 20 или 21 июня. Подобный праздник, символизирующий единение с природой есть у разных народов. У древних славян традиции зародились до принятия Христианства. Праздник приходится на пик лета, обозначает возрождение природы.

Фото: ru.freepik.com

Традиции и обычаи дня летнего солнцестояния

«В культурах многих народов день летнего солнцестояния отмечался не только как важная календарная дата. Этот день отмечался как религиозный праздник, с которым люди связывали свои надежды и исполнение желаний!» — рассказывает Олег Кашин.
  1. Празднование на открытом воздухе: Многие народы отдают дань предкам, отмечая этот день на природе, устраивая пикники, барбекю и вечеринки на свежем воздухе.
  2. Огненные ритуалы: Разжигание костров — один из древнейших обычаев, символизирующий тепло и свет Солнца. В некоторых странах люди прыгают через костры, веря, что это приносит удачу и очищение.
  3. Пляски и песни: Народные танцы и песни играют важную роль в праздновании. Эти действия часто сопровождаются традиционными костюмами и инструментами.
  4. Сбор трав и цветов: В этот день принято собирать лекарственные растения (цветы, травы, корневища), которые, как считается, обладают особыми целебными свойствами. Венки из цветов носят на голове или используют для украшения дома.
  5. Встреча рассвета: Некоторые люди предпочитают наблюдать восход солнца и приветствовать новый день с медитацией и молитвами. Они верят, что этот день имеет особое значение и наполнен смыслом.
Фото: ru.freepik.com

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния

  1. Ссориться и конфликтовать: Принято считать, что ссоры в этот день могут привести к несчастьям и зарядят негативной энергией весь последующий год.
  2. Отказываться от участия в празднованиях: Пропуск праздника или отказ от участия в обрядах может рассматриваться как неуважение к традициям и природе.
  3. Игнорировать природу: Важно быть в гармонии с природой, избегать ее загрязнения и разрушения.
  4. Отказываться от помощи другим: Этот день также связан с милосердием и добротой, поэтому помощь ближним и участие в благотворительных мероприятиях приветствуются.

День летнего солнцестояния — это время радости, веселья и единства с природой. Он напоминает нам о важности солнечного света и тепла, как физических, так и духовных. Праздник побуждает к внутреннему обновлению, отражению и благодарности за изобилие, которое приносит лето. Независимо от того, как вы решите отметить этот день, главное — помнить о его глубоких корнях и значении в человеческой культуре.

Летнее солнцестояние в 2024 году наступит раньше срока: чем это грозит
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В 2024 году день летнего солнцестояния наступит раньше обычного. Как правило, обычно это происходит 21 июня. Но с учетом високосного года, разница составит одни сутки. Опасаться этого не стоит, это происходит из-за особенностей календаря. Дело в том, что полный оборот вокруг Солнца Земля делает не за 365 дней, а за 365,25 суток (или 365 дней 5 часов и 49 минут). Чтобы скорректировать эту разницу, а календарное время успевало за астрономическим, раз в 4 года наступает 29 февраля. Этот день вмещает в себя накопленные часы.

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