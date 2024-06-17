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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Экстрасенс сделала расклад на таро

Экстрасенс раскрыла любовную связь между Никитой Кологривым и Агатой Муцениеце

17 июня 2024, 12:34
Фото: Соцсети артистов
Экстрасенс сделала расклад на таро
Финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала о том, какие чувства между новосибирским актером Никиты Кологривым и Агатой Муцениеце, экс-супругой другого новосибирского актера Павла Прилучного.

Виктория Райдос — финалистка одного из сезонов «Битвы экстрасенсов». Провидица в новом выпуске шоу «Злые языки» (18+) рассказала о некоторых особенностях шоу-бизнеса, в том числе она сделала расклад на таро, чтобы рассказать о совместимости скандального Никиты Кологривого и бывшей супруги Павла Прилучного, актрисы Агаты Муцениеце.

Райдос «увидела», что Кологривый никогда не испытывал чувств к коллеге по цеху.

«Она была использована им, отношения, скорее всего, были физического плана. Был такой легкий проходящий роман, который принес боль. Отношения были, но, к сожалению, стремительно закончилась и принесли Агате боль», — раскрыла экстрасенс.

Также Райдос рассказала об отношениях Муцениеце с Павлом Прилучным. Она отметила, что пара пыталась восстановить брак — возможно, актеры даже вместе ездили куда-то.

«Но это все, к сожалению, тоже очень быстро закончилось. Вот с ее стороны есть надежда на восстановление. Есть месть, может быть она… Я думаю, что деньгами она пытается его…. Но я думаю, что она больше его не отпустила до сих пор, нежели чем он», — предположила Райдос.
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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Любовь#Экстрасенс#Отношения#Павел Прилучный#Таро#Никита Кологривый
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