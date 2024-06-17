Экстрасенс раскрыла любовную связь между Никитой Кологривым и Агатой Муцениеце

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Виктория Райдос — финалистка одного из сезонов «Битвы экстрасенсов». Провидица в новом выпуске шоу «Злые языки» (18+) рассказала о некоторых особенностях шоу-бизнеса, в том числе она сделала расклад на таро, чтобы рассказать о совместимости скандального Никиты Кологривого и бывшей супруги Павла Прилучного, актрисы Агаты Муцениеце.
Райдос «увидела», что Кологривый никогда не испытывал чувств к коллеге по цеху.
«Она была использована им, отношения, скорее всего, были физического плана. Был такой легкий проходящий роман, который принес боль. Отношения были, но, к сожалению, стремительно закончилась и принесли Агате боль», — раскрыла экстрасенс.
Также Райдос рассказала об отношениях Муцениеце с Павлом Прилучным. Она отметила, что пара пыталась восстановить брак — возможно, актеры даже вместе ездили куда-то.
«Но это все, к сожалению, тоже очень быстро закончилось. Вот с ее стороны есть надежда на восстановление. Есть месть, может быть она… Я думаю, что деньгами она пытается его…. Но я думаю, что она больше его не отпустила до сих пор, нежели чем он», — предположила Райдос.