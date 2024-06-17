Экстрасенс раскрыла любовную связь между Никитой Кологривым и Агатой Муцениеце

Виктория Райдос — финалистка одного из сезонов «Битвы экстрасенсов». Провидица в новом выпуске шоу «Злые языки» (18+) рассказала о некоторых особенностях шоу-бизнеса, в том числе она сделала расклад на таро, чтобы рассказать о совместимости скандального Никиты Кологривого и бывшей супруги Павла Прилучного, актрисы Агаты Муцениеце.