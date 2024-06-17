Экзоскелет с ИИ возвращает подвижность людям

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
Данные устройства представляют собой поддерживающие костюмы, которые крепятся к телу человека и обеспечивают поддержку с помощью двигателей или других источников энергии. Об этом пишет newkhakasiya.online.
Исследователи, в частности, отмечают, что людям-испытателям приходится тратить много времени на обучение работе с устройством. Чтобы преодолеть эти барьеры, ученые разработали и испытали метод тестирования экзоскелета с использованием возможностей искусственного интеллекта.
На данный момент методика рассчитана на обучение экзоскелета бедра. Ученые установили, что использование устройства позволяет снизить количество затрачиваемой энергии на ходьбу на 24,4%.
Разработанный метод для обучения экзоскелетов может повысить их возможности, а также доступность и результативность. В перспективе аналогичный подход может быть применен и к экзоскелетам для коленей и голеностопных суставов.