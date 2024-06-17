atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:03

Updated Сегодня, 19:03

Экзоскелет с ИИ возвращает подвижность людям

Экзоскелет с ИИ возвращает подвижность людям

17 июня 2024, 19:03
Фото: Изображение Midjourney
В мире на данный момент насчитывается около 1,3 млрд человек, которым трудно ходить или подниматься по лестнице. Однако в обозримом будущем эту проблему ученые намерены решить с помощью роботизированных экзоскелетов.

Данные устройства представляют собой поддерживающие костюмы, которые крепятся к телу человека и обеспечивают поддержку с помощью двигателей или других источников энергии. Об этом пишет newkhakasiya.online.

Исследователи, в частности, отмечают, что людям-испытателям приходится тратить много времени на обучение работе с устройством. Чтобы преодолеть эти барьеры, ученые разработали и испытали метод тестирования экзоскелета с использованием возможностей искусственного интеллекта.

На данный момент методика рассчитана на обучение экзоскелета бедра. Ученые установили, что использование устройства позволяет снизить количество затрачиваемой энергии на ходьбу на 24,4%.

Разработанный метод для обучения экзоскелетов может повысить их возможности, а также доступность и результативность. В перспективе аналогичный подход может быть применен и к экзоскелетам для коленей и голеностопных суставов.

#Общество
Подпишитесь
Если завтра война: сотню нарушений нашло МЧС в бомбоубежищах Новосибирска
Сегодня, 07:16
Приготовиться к эвакуации из-за подъема Оби призвали в МЧС жителей Новосибирска
Сегодня, 10:00
Подозреваемого во взятках замглавы ТУАД Громенко отправили в СИЗО в Новосибирске
Сегодня, 07:35
Составлен рейтинг самых аварийных улиц в Новосибирске
Сегодня, 08:09
Схему движения муниципального автобуса № 96 изменили в Новосибирске
Вчера, 05:27
Об увеличении цен на природный газ предупредили жителей Новосибирской области
15 июня, 03:44