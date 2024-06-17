Если завтра война: сотню нарушений нашло МЧС в бомбоубежищах Новосибирска

Ранее в мэрии Новосибирска предоставляли данные, что в муниципальной собственности находятся 380 защитных сооружений различного типа. А в 2021 году в МЧС говорили, что всего на территории региона расположено более 800 бомбоубежищ, но в основном они оборудованы на территории крупных промышленных предприятий.