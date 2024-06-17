Если завтра война: сотню нарушений нашло МЧС в бомбоубежищах Новосибирска

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Мэрия Новосибирска игнорирует предписания регионального управления МЧС по устранению недочетов в содержании и готовности городских муниципальных бомбоубежищ. 113 нарушений выявили специалисты в ходе внеплановой проверки 31 объектов гражданской обороны, следует из отчета ведомства, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.
Этот рейд инспекторы провели, чтобы проверить, как мэрия выполнила предписания о приведении бомбоубежищ в надлежащее состояние, выданные в мае 2023 года. Судя по результатам, чиновники практически ничего не сделали. Нарушения носят самый разный характер.
Например, в результате реконструкции подвала школы № 23 по улице Народной убежище было попросту уничтожено. Аналогичная ситуация и в детском саду № 86 по улице Мира, и во дворе жилого дома на улице Саввы Кожевникова, 4а.
В домах на Советской, 49, Урицкого, 34, Дуси Ковальчук, 4, Станиславского, 4, 6, 8, 13 мэрия, как выяснилось, передала помещения бомбоубежища в собственность коммерсантам. Хотя ранее защитные сооружения были закреплены за МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты».
Некоторые бомбоубежища не подключены к электропитанию, где-то на защитно-герметических входных дверях, отсутствуют рукояти запорных механизмов, на какие-то объектах гермодвери и вентиляционное оборудование и вовсе демонтированы. Во многих укрытиях отсутствуют емкости для аварийного запаса воды.
В материалах проверки отсутствуют упоминания о том, был ли кто-то из чиновников привлечен к ответственности. По всем фактам неисполнения предписаний выданы новые предписания: устранить замечания до 1 мая 2025 года.
Ранее в мэрии Новосибирска предоставляли данные, что в муниципальной собственности находятся 380 защитных сооружений различного типа. А в 2021 году в МЧС говорили, что всего на территории региона расположено более 800 бомбоубежищ, но в основном они оборудованы на территории крупных промышленных предприятий.