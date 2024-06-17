Где купаться в Новосибирской области: список официальных пляжей

На прошлой неделе в Новосибирской области во время жары утонули двеять человек, среди которых были пять детей. В свяи с этим в ГУ МЧС по региону напомнили о том, что сейчас купание опасно, так как вода еще не нагрелась. Еще более опасно купание в необорудованных для этого места. Жителей области просят купаться тольо на официальных пляжах и обращать внимание на знаки «купание запрещено».