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Updated Сегодня, 12:47

Опубликован список официальных пляжей

Где купаться в Новосибирской области: список официальных пляжей

17 июня 2024, 12:45
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Опубликован список официальных пляжей

Список официальных пляжей опубликовали в Новосибирской области

В жаркие периоды новосибирцы ищут места для купания и нередко отдают предпочтения «диким» пляжам. В МЧС предупреждают, что для купания есть только 13 безопасных мест — публикуем их список.

На прошлой неделе в Новосибирской области во время жары утонули двеять человек, среди которых были пять детей. В свяи с этим в ГУ МЧС по региону напомнили о том, что сейчас купание опасно, так как вода еще не нагрелась. Еще более опасно купание в необорудованных для этого места. Жителей области просят купаться тольо на официальных пляжах и обращать внимание на знаки «купание запрещено».

Сейчас в регионе доступны для купания 13 участков:

  • Пляж «Бугринская роща», река Обь, Новосибирск;
  • Парк «У моря Обского» пляж «Детский», Новосибирское водохранилище, Новосибирск;
  • Парк «У моря Обского» пляж «Галечный», Новосибирское водохранилище, Новосибирск;
  • Парк «У моря Обского» пляж «Каменный», Новосибирское водохранилище, Новосибирск;
  • Парк «У моря Обского» пляж «Бумеранг», Новосибирское водохранилище, Новосибирск;
  • Пляж «Звезда», Новосибирское водохранилище, Новосибирск;
  • Пляж «Дюны», Бердский залив, Бердск;
  • Пляж «Старый Бердск», Новосибирское водохранилище, Бердск;
  • Парк «Парк Кольцово», река Забобурыха, Кольцово;
  • Пляж города Тогучин, искусственный водоём, Тогучинский район;
  • «Хвоя» (бывш. «Былина»), Бердский залив, Бердск;
  • Пляж «Горводоканал», Новосибирское водохранилище, Новосибирский район;
  • Пляж «КП Соловьи», пруд, Новосибирский район.

Как сообщают в МЧС, «дикие» пляжи — место повышенной опасности. Дно там не изучено, а на местах не работают спасатели.

«По статистике, происшествия и гибель людей происходит на берегах „диких пляжей“ и на необорудованных для купания и отдыха местах, — напоминают представители ведомства. — В Новосибирской области более 400 мест неорганизованного отдыха у воды, где купание не только опасно для здоровья, но и может привести к трагедии», — отметили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В понедельник 17 июня во время оперативного совещания в правительстве региона, заместитель главы ведомства Евгений Лебедев сообщил, что за прошлую неделю число происшествий на воде выросло в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#МЧС#Водохранилище#Пляжи
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