Где купаться в Новосибирской области: список официальных пляжей

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
На прошлой неделе в Новосибирской области во время жары утонули двеять человек, среди которых были пять детей. В свяи с этим в ГУ МЧС по региону напомнили о том, что сейчас купание опасно, так как вода еще не нагрелась. Еще более опасно купание в необорудованных для этого места. Жителей области просят купаться тольо на официальных пляжах и обращать внимание на знаки «купание запрещено».
Сейчас в регионе доступны для купания 13 участков:
Как сообщают в МЧС, «дикие» пляжи — место повышенной опасности. Дно там не изучено, а на местах не работают спасатели.
«По статистике, происшествия и гибель людей происходит на берегах „диких пляжей“ и на необорудованных для купания и отдыха местах, — напоминают представители ведомства. — В Новосибирской области более 400 мест неорганизованного отдыха у воды, где купание не только опасно для здоровья, но и может привести к трагедии», — отметили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
В понедельник 17 июня во время оперативного совещания в правительстве региона, заместитель главы ведомства Евгений Лебедев сообщил, что за прошлую неделю число происшествий на воде выросло в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.