Гниющие внутренности животных нашли после Курбан-байрама на улицах Новосибирска

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
С 15 по 19 июня мусульмане отмечают один из двух главных праздников ислама — Курбан-байрам. Одним из неотъемлемых элементов праздника считается жертвоприношение животных. Однако после празднования жители Хилокского жилмассива наткнулись на гору мешков с отходами домашнего скота. Некоторые мешки были порваны, из них торчали отходы. Картина сопровождалась смрадом и роем мух.
Жители хотят призвать к ответу ответственных лиц, поскольку не хотят, чтобы утилизацией гниющих на жаре отходов занималась местная женщина-дворник.
«Вы не озаботились организацией светлого праздника Курбан-байрам. Не выделили мусульманам место для жертвенного убоя скота, не озаботились правильной утилизацией отходов», — возмущаются жителя, обращаясь к мэрии.
Жители натыкаются на шокирующие находки не в первый раз. Немногим ранее в Хилокском жилмассиве нашли отрубленную голову коровы.