Гниющие внутренности животных нашли после Курбан-байрама на улицах Новосибирска

С 15 по 19 июня мусульмане отмечают один из двух главных праздников ислама — Курбан-байрам. Одним из неотъемлемых элементов праздника считается жертвоприношение животных. Однако после празднования жители Хилокского жилмассива наткнулись на гору мешков с отходами домашнего скота. Некоторые мешки были порваны, из них торчали отходы. Картина сопровождалась смрадом и роем мух.