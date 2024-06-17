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Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Гниющие внутренности животных нашли после Курбан-байрама на улицах Новосибирска

Гниющие внутренности животных нашли после Курбан-байрама на улицах Новосибирска

17 июня 2024, 04:18
Фото: vk.com/hilokskaya_street
Жуткую находку сделали жители возле мусорных ящиков возле пятиэтажки на улице Хилокская, 11 в Ленинском районе, кадрами они поделились в соцсетях.

С 15 по 19 июня мусульмане отмечают один из двух главных праздников ислама — Курбан-байрам. Одним из неотъемлемых элементов праздника считается жертвоприношение животных. Однако после празднования жители Хилокского жилмассива наткнулись на гору мешков с отходами домашнего скота. Некоторые мешки были порваны, из них торчали отходы. Картина сопровождалась смрадом и роем мух.

Жители хотят призвать к ответу ответственных лиц, поскольку не хотят, чтобы утилизацией гниющих на жаре отходов занималась местная женщина-дворник.

«Вы не озаботились организацией светлого праздника Курбан-байрам. Не выделили мусульманам место для жертвенного убоя скота, не озаботились правильной утилизацией отходов», — возмущаются жителя, обращаясь к мэрии.
Отрезанную голову нашли недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске
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Жители натыкаются на шокирующие находки не в первый раз. Немногим ранее в Хилокском жилмассиве нашли отрубленную голову коровы.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Мусор#Мигранты#Хилокский жилмассив
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