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Published Сегодня, 08:34

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Updated Сегодня, 08:36

Град и мощный ливень обрушились на Новосибирск 17 июня

Град и мощный ливень обрушились на Новосибирск 17 июня

17 июня 2024, 08:34
Фото: ru.freepik.com
Во второй половине дня 17 июня и в течение суток 18 июня в Новосибирске обещают резкое ухудшение погоды, предупредили специалисты ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Сначала непогода пришла в южные районы области, во второй половине дня достигнет Новосибирска. В городе будут идти дожди, при грозах будут идти ливни, возможен град, ветер усилится до 15 метров в секунду.

Еще сильнее непогода разыграется за городом. По области обещают шквалистый ветер до 20 метров в секунду, грозы, град, сильные дожди.

После периода жары в Новосибирск придет временное послабление. Уже во вторник, 18 июня, термометры покажут не выше +23 градусов, в течение дня похолодает до +18 градусов. Прогнозируют грозовые дожди.

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#Алёна Рогонова#Общество#Погода#Ливень#Град#Гроза
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