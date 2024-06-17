Град и мощный ливень обрушились на Новосибирск 17 июня

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Сначала непогода пришла в южные районы области, во второй половине дня достигнет Новосибирска. В городе будут идти дожди, при грозах будут идти ливни, возможен град, ветер усилится до 15 метров в секунду.
Еще сильнее непогода разыграется за городом. По области обещают шквалистый ветер до 20 метров в секунду, грозы, град, сильные дожди.
После периода жары в Новосибирск придет временное послабление. Уже во вторник, 18 июня, термометры покажут не выше +23 градусов, в течение дня похолодает до +18 градусов. Прогнозируют грозовые дожди.