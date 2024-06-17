Как отмечают Курбан-байрам — праздник жертвы и милосердия

По-другому праздник называют Ид аль-Адха, это один из двух главных праздников в исламе, наряду с Ураза-байрамом. В основе праздника лежит акт веры и послушания мусульман перед Аллахом. Курбан-байрам переводится с арабского как «праздник жертвоприношения» и посвящен воспоминанию о готовности Ибрахима (Авраама) пожертвовать своим сыном Исмаилом по воле Аллаха. Именно история пророка легла в основу Курбан-байрама.