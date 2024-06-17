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Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Овцы — один из атрибутов праздника Курбан-байрам

Как отмечают Курбан-байрам — праздник жертвы и милосердия

17 июня 2024, 07:57
Фото: ru.freepik.com
Овцы — один из атрибутов праздника Курбан-байрам
Курбан-байрам — главный исламский праздник, его отмечает почти миллиард мусульман по всему миру. В 2024 году он выпал на 15–19 июня, 16 июня прошла кульминация праздника. Из-за использования в ритуалах животных обычаи праздника часто вызывают недопонимание. Рассказываем главное о Курбан-байраме.

Что такое Курбан-байрам

По-другому праздник называют Ид аль-Адха, это один из двух главных праздников в исламе, наряду с Ураза-байрамом. В основе праздника лежит акт веры и послушания мусульман перед Аллахом. Курбан-байрам переводится с арабского как «праздник жертвоприношения» и посвящен воспоминанию о готовности Ибрахима (Авраама) пожертвовать своим сыном Исмаилом по воле Аллаха. Именно история пророка легла в основу Курбан-байрама.

История и происхождение Курбан-байрама

Согласно исламской традиции, Аллах решил испытать Ибрахима, попросив его принести в дар жизнь сына Исмаила. Ибрахим с готовностью согласился исполнить приказ, однако в последний момент Аллах подложил барана вместо сына, демонстрируя милосердие и вознаграждая веру Ибрахима. Этот акт стал символом абсолютного доверия Богу.

В честь милосердия Аллаха современные мусульмане продолжают приносить в жертву домашний скот. Согласно традиции, это могут быть бараны или овцы. Животное для обряда выбирают здоровое, возрастом старше 6 месяцев. Часть мяса отдают бедным, остальное делят между домочадцами и в кругу друзей.

Когда отмечают Курбан-байрам

Курбан-байрам празднуется на десятый день месяца Зуль-хиджа, последнего месяца исламского лунного календаря. Эта дата ежегодно меняется в зависимости от положения Луны. Курбан-байрам начинается сразу после завершения хаджа — паломничества в Мекку. Каждый год празднование выпадает на разные даты. Так, в 2024 году Курбан-байрам отмечают с 15 по 19 июня.

Фото: ru.freepik.com

Как отмечают Курбан-байрам

  • Жертвоприношение: Центральное событие Курбан-байрама — заклание животного (обычно барана, козла, коровы, верблюда). Мясо делят на три части: одну часть оставляют для своей семьи, другую — раздают родственникам и друзьям, а третью — нуждающимся.
  • Молитвы: Праздник начинается с утренней молитвы (салат аль-Ид) в мечетях. После молитвы слушают проповедь (хутбу) и произносят такбиры — специальные восхваления Аллаха.
  • Благотворительность: В этот день мусульмане стремятся делать как можно больше добрых дел, уделяя особое внимание бедным и нуждающимся.
  • Семейные и общественные торжества: Курбан-байрам — период для времени с семьей и общиной. Люди надевают лучшие одежды, готовят праздничные блюда, приглашают гостей, молятся за усопших.

Современные традиции Курбан-байрам

Сегодня традиции Курбан-байрама могут варьироваться в зависимости от региона и культурных особенностей, но основные обряды остаются неизменными. Праздник продолжает нести глубокий духовный смысл и укрепляет связи в мусульманских общинах по всему миру.

Фото: ru.freepik.com

В каких странах отмечают Курбан-байрам

Курбан-байрам отмечают жители стран, где ислам признан государственной религией. Также празднуют в других странах, где живут диаспоры этих народов. Широкие гуляния в среднем длятся 4-5 дней. Рекордсменами являются жители Саудовской Аравии, где празднование длится две недели. Немного отстают Турция и Катар, где славу Аллаху воздают в течение 10 дней. По три дня уделяют Курбан-байрам в Гане, Нигерии, Уганде, Узбекистане.

Курбан-байрам — это не просто религиозный праздник, а время для глубокого размышления, милосердия, укрепления семейных и общественных уз. Он напоминает мусульманам о важности преданности и послушания Аллаху, а также о необходимости заботы о ближних и нуждающихся.

Отрезанную голову нашли недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске
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В Новосибирске Курбан-байрам празднуют, в том числе, в Хилокском жилмассиве, где сосредоточено большое количество мигрантов. Причем некоторые обычаи находят недопонимание у коренных жителей. Так, новосибирцы были обескуражены, увидев на улицах останки животных, включая внутренности и головы.

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#Алёна Рогонова#Общество#Россия#Праздник#Мигранты#Мусульманство#Курбан-Байрам
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