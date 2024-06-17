Как отмечают Курбан-байрам — праздник жертвы и милосердия

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
По-другому праздник называют Ид аль-Адха, это один из двух главных праздников в исламе, наряду с Ураза-байрамом. В основе праздника лежит акт веры и послушания мусульман перед Аллахом. Курбан-байрам переводится с арабского как «праздник жертвоприношения» и посвящен воспоминанию о готовности Ибрахима (Авраама) пожертвовать своим сыном Исмаилом по воле Аллаха. Именно история пророка легла в основу Курбан-байрама.
Согласно исламской традиции, Аллах решил испытать Ибрахима, попросив его принести в дар жизнь сына Исмаила. Ибрахим с готовностью согласился исполнить приказ, однако в последний момент Аллах подложил барана вместо сына, демонстрируя милосердие и вознаграждая веру Ибрахима. Этот акт стал символом абсолютного доверия Богу.
В честь милосердия Аллаха современные мусульмане продолжают приносить в жертву домашний скот. Согласно традиции, это могут быть бараны или овцы. Животное для обряда выбирают здоровое, возрастом старше 6 месяцев. Часть мяса отдают бедным, остальное делят между домочадцами и в кругу друзей.
Курбан-байрам празднуется на десятый день месяца Зуль-хиджа, последнего месяца исламского лунного календаря. Эта дата ежегодно меняется в зависимости от положения Луны. Курбан-байрам начинается сразу после завершения хаджа — паломничества в Мекку. Каждый год празднование выпадает на разные даты. Так, в 2024 году Курбан-байрам отмечают с 15 по 19 июня.
Сегодня традиции Курбан-байрама могут варьироваться в зависимости от региона и культурных особенностей, но основные обряды остаются неизменными. Праздник продолжает нести глубокий духовный смысл и укрепляет связи в мусульманских общинах по всему миру.
Курбан-байрам отмечают жители стран, где ислам признан государственной религией. Также празднуют в других странах, где живут диаспоры этих народов. Широкие гуляния в среднем длятся 4-5 дней. Рекордсменами являются жители Саудовской Аравии, где празднование длится две недели. Немного отстают Турция и Катар, где славу Аллаху воздают в течение 10 дней. По три дня уделяют Курбан-байрам в Гане, Нигерии, Уганде, Узбекистане.
Курбан-байрам — это не просто религиозный праздник, а время для глубокого размышления, милосердия, укрепления семейных и общественных уз. Он напоминает мусульманам о важности преданности и послушания Аллаху, а также о необходимости заботы о ближних и нуждающихся.
В Новосибирске Курбан-байрам празднуют, в том числе, в Хилокском жилмассиве, где сосредоточено большое количество мигрантов. Причем некоторые обычаи находят недопонимание у коренных жителей. Так, новосибирцы были обескуражены, увидев на улицах останки животных, включая внутренности и головы.