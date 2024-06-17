atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 01:12

Published Сегодня, 01:12

Modified Сегодня, 01:14

Updated Сегодня, 01:14

Град

Мощный град обрушился на жителей Новосибирской области

17 июня 2024, 01:12
Фото: atas.info
Град
Крупные льдины, падающие с неба, побили посадки в огородах новосибирцев, сообщают люди в социальных сетях.

Сильный град испортил грядки и побил плодовые деревья в Новосибирской области. Жители Краснозерского района рассказали в социальных сетях, что погода резко изменилась вечером воскресенья. Сначала пошел дождь, а затем начался град.

Отмечается, что синоптики Западно-Сибирского УГМС не исключают повторения ситуации. На неделе возможны сильные дожди, град и усиление ветра до предельных отметок. Жителей Новосибирской области убедительно просят внимательно следить за прогнозом погоды и соблюдать рекомендации ГУ МЧС России по региону.

Читайте также:
Град и грозы: экстренное предупреждение выпустили новосибирские синоптикиУничтожил рассаду: мощный град выпал в начале июня в Новосибирской области
#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Огород#Град#Прогноз погоды
Подпишитесь
Вот щука какая! Новосибирские рыбаки хвастаются уловом
Сегодня, 04:08
Певица Mary Gu разнесла в пух и прах уровень обслуживания в новосибирском отеле
Сегодня, 03:55
Совершающие кругосветку пенсионеры-летчики прибыли в Новосибирск
Вчера, 09:03
Схему движения муниципального автобуса № 96 изменили в Новосибирске
Вчера, 05:27
Об увеличении цен на природный газ предупредили жителей Новосибирской области
15 июня, 03:44
"