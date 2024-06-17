Мощный град обрушился на жителей Новосибирской области

Отмечается, что синоптики Западно-Сибирского УГМС не исключают повторения ситуации. На неделе возможны сильные дожди, град и усиление ветра до предельных отметок. Жителей Новосибирской области убедительно просят внимательно следить за прогнозом погоды и соблюдать рекомендации ГУ МЧС России по региону.