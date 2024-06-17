Мощный град обрушился на жителей Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:12
Published Сегодня, 01:12
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Updated Сегодня, 01:14
Сильный град испортил грядки и побил плодовые деревья в Новосибирской области. Жители Краснозерского района рассказали в социальных сетях, что погода резко изменилась вечером воскресенья. Сначала пошел дождь, а затем начался град.
Отмечается, что синоптики Западно-Сибирского УГМС не исключают повторения ситуации. На неделе возможны сильные дожди, град и усиление ветра до предельных отметок. Жителей Новосибирской области убедительно просят внимательно следить за прогнозом погоды и соблюдать рекомендации ГУ МЧС России по региону.