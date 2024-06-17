Нелегальный детский лагерь организовал председатель новосибирского СНТ

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Открыл лагерь предприимчивый председатель садоводства. Лагерь был небольшим, посещали его дети, чьи родители не являются членами садоводства.
Губернатор призвал местные власти отслеживать такие нарушения законодательства и пресекать их деятельность, чтобы не допускать их впредь. По факту работы нелегального детского учреждения проводят проверку.
Друзья! Если вы знаете подробности или даже посещали этот лагерь — сообщите нам, анонимность гарантируем.