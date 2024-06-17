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Нелегальный детский лагерь организовал председатель новосибирского СНТ

Нелегальный детский лагерь организовал председатель новосибирского СНТ

17 июня 2024, 04:46
Фото: 1MI
На территории одного из садоводств в Новосибирской области действовал незаконный лагерь для детей и подростков, заявил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания.

Открыл лагерь предприимчивый председатель садоводства. Лагерь был небольшим, посещали его дети, чьи родители не являются членами садоводства.

Губернатор призвал местные власти отслеживать такие нарушения законодательства и пресекать их деятельность, чтобы не допускать их впредь. По факту работы нелегального детского учреждения проводят проверку.

Друзья! Если вы знаете подробности или даже посещали этот лагерь — сообщите нам, анонимность гарантируем.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Дети#Андрей Травников#СНТ
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