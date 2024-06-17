Новосибирский певец Шура рассказал, как бомжевал в Москве

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Накануне на телеканале ТНТ вышел новый выпуск «Шоу Воли», в котором принял участие новосибирец Шура. Недавно исполнитель отметил 49-летия и по этому поводу вспомнил о своем детстве и становлении.
Шура рассказал, что его семья всегда жила в достатке, всего у них было в изобилии. Несмотря на это, ему всегда хотелось больше. Так, в нем развилась предпринимательская жилка, и он даже начал торговать в школе значками.
«Дома было все: еда, одежда и все остальное. А я мечтал о собаке тогда и о квартире побольше, мы жили в однокомнатной вчетвером. Деньги в семье были, но показывать их нельзя было. Был ковер на полу, ковер на диване, ковер на стене, стенка на ножках, телевизор „Зенит“ и два холодильника. И хотелось еще больше всего», — поедился с Павлом Волей Шура.
Он также отметил, что значительную часть детства провел без матери, так как она всегда пропадала на работе. Воспитание певца в основном занималась бабушка, которая и помогла ему реализовать себя в сольной карьере — бабушка пела в ресторанах, а дома регулярно включала музыку.
Шура также рассказал о том, как переехал в Москву. Это было тяжело, вспоминает исполнитель, так как несколько дней ему пришлось скитаться по столице, не имея крыши над головой.
«На два дня было оплачено проживание в гостинице, но потом про меня все забыли. Я три-четыре дня жил в ботаническом саду. Хорошо было лето и были ягоды. Три дня бомжа в моей карьере», — поделился Шура.
Ранее зрителей «Шоу Воли» шокировал поцелуй Ильи Соболева и Эвелины Бледанс. Комик отметил, что после этого ему грозит непростой разговор с супругой.