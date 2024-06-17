atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Шура в «Шоу Воли»

Новосибирский певец Шура рассказал, как бомжевал в Москве

17 июня 2024, 11:39
Фото: ТНТ
Шура в «Шоу Воли»
Известный новосибирец, исполнитель хитов «Отшумели летние дожди» и «Твори добро» разоткровенничался на «Шоу Воли» и рассказал о своем нелегком пути в шоу-бизнес.

Накануне на телеканале ТНТ вышел новый выпуск «Шоу Воли», в котором принял участие новосибирец Шура. Недавно исполнитель отметил 49-летия и по этому поводу вспомнил о своем детстве и становлении.

Шура рассказал, что его семья всегда жила в достатке, всего у них было в изобилии. Несмотря на это, ему всегда хотелось больше. Так, в нем развилась предпринимательская жилка, и он даже начал торговать в школе значками.

«Дома было все: еда, одежда и все остальное. А я мечтал о собаке тогда и о квартире побольше, мы жили в однокомнатной вчетвером. Деньги в семье были, но показывать их нельзя было. Был ковер на полу, ковер на диване, ковер на стене, стенка на ножках, телевизор „Зенит“ и два холодильника. И хотелось еще больше всего», — поедился с Павлом Волей Шура.
Фото: ТНТ

Он также отметил, что значительную часть детства провел без матери, так как она всегда пропадала на работе. Воспитание певца в основном занималась бабушка, которая и помогла ему реализовать себя в сольной карьере — бабушка пела в ресторанах, а дома регулярно включала музыку.

Шура также рассказал о том, как переехал в Москву. Это было тяжело, вспоминает исполнитель, так как несколько дней ему пришлось скитаться по столице, не имея крыши над головой.

«На два дня было оплачено проживание в гостинице, но потом про меня все забыли. Я три-четыре дня жил в ботаническом саду. Хорошо было лето и были ягоды. Три дня бомжа в моей карьере», — поделился Шура.

Ранее зрителей «Шоу Воли» шокировал поцелуй Ильи Соболева и Эвелины Бледанс. Комик отметил, что после этого ему грозит непростой разговор с супругой.

Читайте также:
Певец Шура признался, что родная мать его боится«Нащупала и выдернула»: певец Шура рассказал, как потерял все зубыПевец Шура назвал «дебильным трепом» новость об опоздании на концерт в Новосибирске
#Алина Гурицкая#Новосибирск#Певец#ТНТ#Шура#Шоу-бизнес
Подпишитесь
Если завтра война: сотню нарушений нашло МЧС в бомбоубежищах Новосибирска
Сегодня, 07:16
Приготовиться к эвакуации из-за подъема Оби призвали в МЧС жителей Новосибирска
Сегодня, 10:00
Подозреваемого во взятках замглавы ТУАД Громенко отправлен в СИЗО в Новосибирске
Сегодня, 07:35
Составлен рейтинг самых аварийных улиц в Новосибирске
Сегодня, 08:09
Схему движения муниципального автобуса № 96 изменили в Новосибирске
Вчера, 05:27
Об увеличении цен на природный газ предупредили жителей Новосибирской области
15 июня, 03:44