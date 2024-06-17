Певица Mary Gu разнесла в пух и прах уровень обслуживания в новосибирском отеле

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Блогер рассказала, что в Новосибирске во время выступления на «Черника Music Fest» жила в хорошем отеле, но вот обслуживание оставляло желать лучшего. Так, Mary Gu пожаловалась на моющие средства, в частности их количества.
«Ими может подмыться только лысеющий дед», — заявила Мария.
Особое негодование у гостьи Новосибирска вызвал фен, который находился в ее номере. Прибор постоянно перегревался, его приходилось часто отключать. По словам Mary Gu, именно из-за плохого фена было отложено ее выступление на «Черника Music Fest» в парке «Арена».
«Новосиб, если я опоздаю на свой сет, знайте, я просто долго сушила волосы», — обиженно заявила певица.
Также певица раскритиковала организацию фестиваля в своих соцсетях.
Ранее мы сообщали, что зрители остались недовольны тем, что выступления музыкантов начались позже на два часа. Из-за жаркой погоды некоторые почувствовали себя плохо. А обладатели VIP-билетов могли купить в буфете только пирожки.