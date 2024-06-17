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Published Сегодня, 03:55

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Updated Сегодня, 03:57

Певица Mary Gu разнесла в пух и прах уровень обслуживания в новосибирском отеле

Певица Mary Gu разнесла в пух и прах уровень обслуживания в новосибирском отеле

17 июня 2024, 03:55
Фото: t.me/mary_gu17
Мария Гусарова, выступающая под псевдонимом Mary Gu, оправдалась перед зрителями за долгое ожидание концерта в своих соцсетях.

Блогер рассказала, что в Новосибирске во время выступления на «Черника Music Fest» жила в хорошем отеле, но вот обслуживание оставляло желать лучшего. Так, Mary Gu пожаловалась на моющие средства, в частности их количества.

«Ими может подмыться только лысеющий дед», — заявила Мария.

Особое негодование у гостьи Новосибирска вызвал фен, который находился в ее номере. Прибор постоянно перегревался, его приходилось часто отключать. По словам Mary Gu, именно из-за плохого фена было отложено ее выступление на «Черника Music Fest» в парке «Арена».

«Новосиб, если я опоздаю на свой сет, знайте, я просто долго сушила волосы», — обиженно заявила певица.

Также певица раскритиковала организацию фестиваля в своих соцсетях.

Организацию фестиваля «Черника Music Fest» продолжают критиковать новосибирцы
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Ранее мы сообщали, что зрители остались недовольны тем, что выступления музыкантов начались позже на два часа. Из-за жаркой погоды некоторые почувствовали себя плохо. А обладатели VIP-билетов могли купить в буфете только пирожки.

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Фестиваль#Певица#Отель
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