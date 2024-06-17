Почти 7 тысяч мигрантов за неделю уехали из Новосибирской области

Неделю назад с 3 по 9 июня в Новосибирской области сотрудники правоохранительных органов проводили рейды «Нелегал-2024», сообщают VN.ru со ссылкой на главу ГУ МВД по региону Андрей Кульков. Результаты проверок доложили губернатору Андрею Травников.