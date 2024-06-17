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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Мигрантов выдворили из России

Почти 7 тысяч мигрантов за неделю уехали из Новосибирской области

17 июня 2024, 12:05
Фото: atas.info
Мигрантов выдворили из России
Тысячи мигрантов покидают Новосибирскую область — их выдворяют после массовых проверок, сообщили на оперативном совещании в правтельстве региона.

Неделю назад с 3 по 9 июня в Новосибирской области сотрудники правоохранительных органов проводили рейды «Нелегал-2024», сообщают VN.ru со ссылкой на главу ГУ МВД по региону Андрей Кульков. Результаты проверок доложили губернатору Андрею Травников.

За неделю в области прибыои 8 202 мигранта, а выехало 6 768. Также зарегистрированы 724 трудовых мигранта. Также среди иностранных граждан выявлены правонарушения — всего составлены 344 административных протокола.

«В течение недели проводились оперативно-профилактические мероприятия, проверено 35 объектов, было выявлено 134 нарушения миграционного законодательства, 31 иностранец выдворен, 1 депортирован», — приводит издание слова Кулькова.

Отметим, что сейчас мигранты, исповедующие ислам, отмечают праздник Курбан-байрам. Традиционные мероприятия мусульман возмущают жителей Хилокского треугольника, где после празднования повсюду остаются туши и останки животных.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Новосибирская область#Мигранты#МВД#Мусульмане#Миграционное законодательство
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