Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Неделю назад с 3 по 9 июня в Новосибирской области сотрудники правоохранительных органов проводили рейды «Нелегал-2024», сообщают VN.ru со ссылкой на главу ГУ МВД по региону Андрей Кульков. Результаты проверок доложили губернатору Андрею Травников.
За неделю в области прибыои 8 202 мигранта, а выехало 6 768. Также зарегистрированы 724 трудовых мигранта. Также среди иностранных граждан выявлены правонарушения — всего составлены 344 административных протокола.
«В течение недели проводились оперативно-профилактические мероприятия, проверено 35 объектов, было выявлено 134 нарушения миграционного законодательства, 31 иностранец выдворен, 1 депортирован», — приводит издание слова Кулькова.
Отметим, что сейчас мигранты, исповедующие ислам, отмечают праздник Курбан-байрам. Традиционные мероприятия мусульман возмущают жителей Хилокского треугольника, где после празднования повсюду остаются туши и останки животных.