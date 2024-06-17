Подозреваемого во взятках замглавы ТУАД Громенко отправлен в СИЗО в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Суд Центрального района Новосибирска в понедельник, 17 июня, отправил в СИЗО задержанного по подозрению во взятке первого замглавы Территориального управления автодорог Константина Громенко. Дорожник пробудет в следственном изоляторе до 12 августа.
Напомним, Громенко был задержан силовиками 13 июня. На следующий день задержание ему продлили. Его подозревают в крупных взятках, в том числе и в виде дорогого внедорожника.
В судебном департаменте региона уточнили, что сегодняшнее решение об отправке Громенко в изолятор было принято до 13 часов. Таким образом, закон о времени нахождения под стражей задержанного до избрания ему меры пресечения не нарушен.