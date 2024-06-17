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Подозреваемого во взятках замглавы ТУАД Громенко отправлен в СИЗО в Новосибирске

Подозреваемого во взятках замглавы ТУАД Громенко отправлен в СИЗО в Новосибирске

17 июня 2024, 07:35
Фото: судебный департамент Новосибирской области
В Новосибирске Центральный суд отправил в следственный изолятор первого заместителя начальника ТУАД Константина Громенко, следует из сообщения регионального судебного департамента.

Суд Центрального района Новосибирска в понедельник, 17 июня, отправил в СИЗО задержанного по подозрению во взятке первого замглавы Территориального управления автодорог Константина Громенко. Дорожник пробудет в следственном изоляторе до 12 августа.

Напомним, Громенко был задержан силовиками 13 июня. На следующий день задержание ему продлили. Его подозревают в крупных взятках, в том числе и в виде дорогого внедорожника.

В судебном департаменте региона уточнили, что сегодняшнее решение об отправке Громенко в изолятор было принято до 13 часов. Таким образом, закон о времени нахождения под стражей задержанного до избрания ему меры пресечения не нарушен.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Взятка#ТУАД#Константин Громенко#Центральный суд
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