Приготовиться к эвакуации из-за подъема Оби призвали в МЧС жителей Новосибирска

Специалисты МЧС призвали новосибирцев, дома которых построены в опасной зоне, переместить ценные вещи на второй этаж, либо чердак. Кроме того, нужно быть готовым к эвакуации, и при малейших признаках подтопления жилищ сообщить об этом в МЧС.