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Приготовиться к эвакуации из-за подъема Оби призвали в МЧС жителей Новосибирска

Приготовиться к эвакуации из-за подъема Оби призвали в МЧС жителей Новосибирска

17 июня 2024, 10:00
Фото: atas.info
В Новосибирске синоптики сообщили о подъеме уровня воды в Оби выше опасной отметки, следует из сообщения МЧС.

В Новосибирске областное управление МЧС распространило предупреждение о вероятности сценария с опасным повышением уровня воды в Оби в городской черте. Синоптики сообщили, что с 18 и до 21 июня на Новосибирской ГЭС будет увеличен сброс воды.

Предполагается, что вода может подняться до 375 сантиметров, тогда как опасная отметка для дач Первомайского и Советского районов вдоль Оби составляет 360 сантиметров.

Специалисты МЧС призвали новосибирцев, дома которых построены в опасной зоне, переместить ценные вещи на второй этаж, либо чердак. Кроме того, нужно быть готовым к эвакуации, и при малейших признаках подтопления жилищ сообщить об этом в МЧС.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Предупреждение#Опасность#ОбьГЭС#Обь#Эвакуация#Подтопление
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