Приготовиться к эвакуации из-за подъема Оби призвали в МЧС жителей Новосибирска

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В Новосибирске областное управление МЧС распространило предупреждение о вероятности сценария с опасным повышением уровня воды в Оби в городской черте. Синоптики сообщили, что с 18 и до 21 июня на Новосибирской ГЭС будет увеличен сброс воды.
Предполагается, что вода может подняться до 375 сантиметров, тогда как опасная отметка для дач Первомайского и Советского районов вдоль Оби составляет 360 сантиметров.
Специалисты МЧС призвали новосибирцев, дома которых построены в опасной зоне, переместить ценные вещи на второй этаж, либо чердак. Кроме того, нужно быть готовым к эвакуации, и при малейших признаках подтопления жилищ сообщить об этом в МЧС.