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Прораба и бизнесмена будут судить за гибель двух подростков на новосибирской стройке

Прораба и бизнесмена будут судить за гибель двух подростков на новосибирской стройке

17 июня 2024, 03:57
Фото: 1MI
В суд передано дело с обвинительным заключением о гибели на новосибирской стройке двух подростков, рассказали в СУ СК России по Новосибирской области.

Инцидент произошел летом 2023 года при возведении высотки на Красном проспекте, 167 в Заельцовском районе. Прораб и индивидуальный предприниматель допустили к стройке двух братьев-подростков без разрешения работы на высоте. Парни работали промышленными альпинистами вместе с отцом. В какой-то момент часть стены рухнула, оборвав трос. Оба молодых рабочих рухнули вниз. 15-летний парень скончался сразу, его 17-летний брат — в больнице.

Фигурантами по делу стали прораб и бизнесмен. Максимальное наказание по ч. 3 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее гибель людей) — 7 лет лишения свободы.

Фото: СУ СК России по Новосибирской области
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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Стройка
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