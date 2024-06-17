Прораба и бизнесмена будут судить за гибель двух подростков на новосибирской стройке

Инцидент произошел летом 2023 года при возведении высотки на Красном проспекте, 167 в Заельцовском районе. Прораб и индивидуальный предприниматель допустили к стройке двух братьев-подростков без разрешения работы на высоте. Парни работали промышленными альпинистами вместе с отцом. В какой-то момент часть стены рухнула, оборвав трос. Оба молодых рабочих рухнули вниз. 15-летний парень скончался сразу, его 17-летний брат — в больнице.