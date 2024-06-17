Пять детей утонули в Новосибирской области за неделю

По его словам, число жерт выросло в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ситуация на водных объектах резко ухудшилось всего за три дня. Число смертей почти достигло показателя всего июня 2023 года. Лебедев отметил, что 8 смертей произошли в водоемах, где купание запрещено — все места были оборудованы соответствующими знаками.