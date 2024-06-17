Пять детей утонули в Новосибирской области за неделю

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
За прошлую неделю в Новосибирской области утонули девять человек, среди которых пять детей. Тела одного ребенка и одного взрослого до сих пор не нашли, сообщил замглавы ГУ МЧС России по региону Евгений Лебедев во время оперативного совещания в правительстве региона.
По его словам, число жерт выросло в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ситуация на водных объектах резко ухудшилось всего за три дня. Число смертей почти достигло показателя всего июня 2023 года. Лебедев отметил, что 8 смертей произошли в водоемах, где купание запрещено — все места были оборудованы соответствующими знаками.
Кроме того, на прошлой неделе специалисты отрабатывали заявки по спасению людей. Пятерых человек удалось спасти — с ними провели профилактические беседы. Также сотрудники ГИМС провели свыше 6000 профилактических мероприятий и проверили 69 мест неорганизованного отдыха.
Зам главы регионального МЧС напомнил, что в период жары велик соблазн искупаться, однако сейчас это может быть крайне опасно, так как вода еще не прогрелась.