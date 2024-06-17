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Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Число смертей выросло в 4,5 раза

Пять детей утонули в Новосибирской области за неделю

17 июня 2024, 12:19
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Число смертей выросло в 4,5 раза
В Новосибирской области резко выросла смертность на водных объектах — в регионе утонули 5 детей и 4 взрослых. Тела некоторых до сих пор не нашли.

За прошлую неделю в Новосибирской области утонули девять человек, среди которых пять детей. Тела одного ребенка и одного взрослого до сих пор не нашли, сообщил замглавы ГУ МЧС России по региону Евгений Лебедев во время оперативного совещания в правительстве региона.

По его словам, число жерт выросло в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ситуация на водных объектах резко ухудшилось всего за три дня. Число смертей почти достигло показателя всего июня 2023 года. Лебедев отметил, что 8 смертей произошли в водоемах, где купание запрещено — все места были оборудованы соответствующими знаками.

Кроме того, на прошлой неделе специалисты отрабатывали заявки по спасению людей. Пятерых человек удалось спасти — с ними провели профилактические беседы. Также сотрудники ГИМС провели свыше 6000 профилактических мероприятий и проверили 69 мест неорганизованного отдыха.

Зам главы регионального МЧС напомнил, что в период жары велик соблазн искупаться, однако сейчас это может быть крайне опасно, так как вода еще не прогрелась.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Отдых#Спасение
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