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Разочаровал болельщиков провал команды ФК «Новосибирск» при отборочной игре

Разочаровал болельщиков провал команды ФК «Новосибирск» при отборочной игре

17 июня 2024, 05:47
Фото: ФК «Новосибирск»
Новосибирские футболисты в стыковом матче за право играть в следующем сезоне в Первой лиге уступили «Ротору» из Волгограда, следует из сообщения пресс-службы ФК «Новосибирск».

Футбольный клуб «Новосибирск» не смог выйти в Первую лигу ФНЛ. В ответном стыковом матче новосибирцы уступили «Ротору» из Волгограда со счетом 1:3, несмотря на поддержку приехавших на игру фанатов из столицы Сибири, сообщает пресс-служба ФК «Новосибирск».

Болельщики команды совершенно по-разному отреагировали на такой исход сезона. У новосибирских футболистов, долгое время возглавлявших турнирную таблицу, был реальный шанс выйти в дивизион выше рангом.

Многие новосибирские поклонники футбола утверждают, что матч был сыгран нечестно. и оставили множество комментариев в группе ВК «ФК „Новосибирск“.

«Давайте не будем зацикливаться и „забудем“, как вратарь „Ротора“ безнаказанно прогулочным шагом ходил с мячом в руках за пределами штрафной. Забудем, за что дали команде первую желтую карточку и не дали два пенальти», — пишет в комментариях Андрей Герасимович.
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Алексей Поморцев успокаивает болельщиков и предлагает надеяться на лучшее.

«Вспомните как „Тюмень“ два сезона останавливалась в шаге от первой лиги? Сейчас главное не навредить, и если сделать правильные выводы то все получится», — надеется любитель футбола.
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#Юрий Фомиченко#Общество#Футбол#Первая лига#ФК Новосибирск
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