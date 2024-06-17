Разочаровал болельщиков провал команды ФК «Новосибирск» при отборочной игре

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Футбольный клуб «Новосибирск» не смог выйти в Первую лигу ФНЛ. В ответном стыковом матче новосибирцы уступили «Ротору» из Волгограда со счетом 1:3, несмотря на поддержку приехавших на игру фанатов из столицы Сибири, сообщает пресс-служба ФК «Новосибирск».
Болельщики команды совершенно по-разному отреагировали на такой исход сезона. У новосибирских футболистов, долгое время возглавлявших турнирную таблицу, был реальный шанс выйти в дивизион выше рангом.
Многие новосибирские поклонники футбола утверждают, что матч был сыгран нечестно. и оставили множество комментариев в группе ВК «ФК „Новосибирск“.
«Давайте не будем зацикливаться и „забудем“, как вратарь „Ротора“ безнаказанно прогулочным шагом ходил с мячом в руках за пределами штрафной. Забудем, за что дали команде первую желтую карточку и не дали два пенальти», — пишет в комментариях Андрей Герасимович.
Алексей Поморцев успокаивает болельщиков и предлагает надеяться на лучшее.
«Вспомните как „Тюмень“ два сезона останавливалась в шаге от первой лиги? Сейчас главное не навредить, и если сделать правильные выводы то все получится», — надеется любитель футбола.