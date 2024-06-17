Разочаровал болельщиков провал команды ФК «Новосибирск» при отборочной игре

Футбольный клуб «Новосибирск» не смог выйти в Первую лигу ФНЛ. В ответном стыковом матче новосибирцы уступили «Ротору» из Волгограда со счетом 1:3, несмотря на поддержку приехавших на игру фанатов из столицы Сибири, сообщает пресс-служба ФК «Новосибирск».